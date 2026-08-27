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В правительстве создали подкомиссию по обеспечению безопасности объектов КИ

В правительстве создали подкомиссию по обеспечению безопасности объектов КИ - 27.08.2026, ПРАЙМ

В правительстве создали подкомиссию по обеспечению безопасности объектов КИ

Кабмин РФ создал подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которая займется вопросами безопасности объектов... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T09:03+0300

2026-08-27T09:03+0300

2026-08-27T09:03+0300

россия

денис мантуров

александр новак

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ создал подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которая займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и минимизацией негативных последствий нарушения работы предприятий, ее возглавит первый вице-премьер Денис Мантуров, говорится в сообщении кабмина. "В правительстве создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров", - сказано в сообщении. Отмечается, что заместителями главы подкомиссии стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой. "В числе основных задач подкомиссии - анализ состояния обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры в отдельных отраслях экономики, выработка мер, направленных на обеспечение нормального функционирования таких объектов и контроль за их своевременным восстановлением, минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий в отдельных отраслях экономики", - указали в кабмине. Подкомиссия создана в рамках правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций, добавили в правительстве. Она будет осуществлять оперативную межведомственную координацию по подготовке предложений, направленных на повышение устойчивости значимых отраслей экономики, а также по реализации намеченных мероприятий и контролю за их исполнением. Действующая подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, возглавляемая Новаком, продолжит свою работу в полном объеме, уточнили в пресс-службе правительства. "Принимаемые подкомиссией Александра Новака меры носят стратегический долгосрочный характер и направлены на укрепление потенциала важнейших секторов российской экономики в условиях текущих глобальных вызовов и ограничений", - подчеркнули там. Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Мантуров пояснял, что государство в рамках указа президента России сможет временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак в случае рисков для целых отраслей промышленности. При этом речи о национализации или изменении формы собственности нет, а сам указ будет применяться точечно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, денис мантуров, александр новак, дмитрий григоренко