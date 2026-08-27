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На Кубе из-за неполадок отключились восточные провинции

На Кубе из-за неполадок отключились восточные провинции - 27.08.2026, ПРАЙМ

На Кубе из-за неполадок отключились восточные провинции

Восточные провинции Кубы от Ольгина до Гуантанамо отключились от национальной энергосистемы из-за неполадок на линиях электропередачи, сообщила Кубинская... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T23:25+0300

2026-08-27T23:25+0300

2026-08-27T23:25+0300

мировая экономика

куба

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МЕХИКО, 27 авг - ПРАЙМ. Восточные провинции Кубы от Ольгина до Гуантанамо отключились от национальной энергосистемы из-за неполадок на линиях электропередачи, сообщила Кубинская электроэнергетическая компания Unión Eléctrica. "Из-за колебаний на линиях электропередачи из строя вышли блоки Felton 1, Nuevitas 6, Este Habana 2 и Renté 6. В связи с этим от национальной энергосистемы отключились провинции восточного региона - от Ольгина до Гуантанамо", - говорится в сообщении компании в соцсети X. С июня по август Куба пережила пять полных коллапсов национальной энергосистемы. Власти объясняют кризис нехваткой топлива, ограничениями на его импорт и изношенностью генерирующих мощностей.

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мировая экономика, куба