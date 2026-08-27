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FT: Курица стала самым популярным мясом на планете - 27.08.2026, ПРАЙМ
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FT: Курица стала самым популярным мясом на планете
FT: Курица стала самым популярным мясом на планете - 27.08.2026, ПРАЙМ
FT: Курица стала самым популярным мясом на планете
Мировое производство курицы выросло более чем в полтора раза в период с 2006 по 2023 годы, курица уже обогнала свинину и говядину, став самым популярным мясом... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T09:41+0300
2026-08-27T09:49+0300
мировая экономика
азия
африка
ближний восток
financial times
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мировое производство курицы выросло более чем в полтора раза в период с 2006 по 2023 годы, курица уже обогнала свинину и говядину, став самым популярным мясом на планете, сообщает газета Financial Times. "Мировое производство кур выросло с 48,3 миллиарда в 2006 году до 76,2 миллиарда в 2023 году... Мировой спрос на куриное мясо резко возрос за последние семь десятилетий, что позволило ему обогнать свинину и говядину и стать самым популярным мясом в мире", - говорится в сообщении издания. Газета подчеркивает, что в последние три-четыре года темпы ускорились до более чем 3% в год. Росту способствуют высокие цены на говядину, расширение сетей быстрого питания и, как подчеркивает Financial Times, универсальность курицы, которая вписывается в любые кухни и религии. По данным газеты, в 2022 году курица впервые обошла свинину по объему производства, а сейчас ее потребление растет практически во всех регионах, начиная от Азии и Африки до Ближнего Востока и Латинской Америки. Крупнейшими рынками остаются Китай и США, на которые приходится треть мирового спроса, но локальные производственные цепочки развиваются быстрее международной торговли.
азия
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мировая экономика, азия, африка, ближний восток, financial times
Мировая экономика, АЗИЯ, АФРИКА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Financial Times
09:41 27.08.2026 (обновлено: 09:49 27.08.2026)
 
FT: Курица стала самым популярным мясом на планете

FT: производство курицы выросло в 1,5 раза, она стала самым популярным мясом на планете

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мировое производство курицы выросло более чем в полтора раза в период с 2006 по 2023 годы, курица уже обогнала свинину и говядину, став самым популярным мясом на планете, сообщает газета Financial Times.
"Мировое производство кур выросло с 48,3 миллиарда в 2006 году до 76,2 миллиарда в 2023 году... Мировой спрос на куриное мясо резко возрос за последние семь десятилетий, что позволило ему обогнать свинину и говядину и стать самым популярным мясом в мире", - говорится в сообщении издания.
Газета подчеркивает, что в последние три-четыре года темпы ускорились до более чем 3% в год. Росту способствуют высокие цены на говядину, расширение сетей быстрого питания и, как подчеркивает Financial Times, универсальность курицы, которая вписывается в любые кухни и религии.
По данным газеты, в 2022 году курица впервые обошла свинину по объему производства, а сейчас ее потребление растет практически во всех регионах, начиная от Азии и Африки до Ближнего Востока и Латинской Америки. Крупнейшими рынками остаются Китай и США, на которые приходится треть мирового спроса, но локальные производственные цепочки развиваются быстрее международной торговли.
 
Мировая экономикаАЗИЯАФРИКАБЛИЖНИЙ ВОСТОКFinancial Times
 
 
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