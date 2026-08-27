https://1prime.ru/20260827/kuritsa-872720433.html

FT: Курица стала самым популярным мясом на планете

FT: Курица стала самым популярным мясом на планете - 27.08.2026, ПРАЙМ

FT: Курица стала самым популярным мясом на планете

Мировое производство курицы выросло более чем в полтора раза в период с 2006 по 2023 годы, курица уже обогнала свинину и говядину, став самым популярным мясом... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T09:41+0300

2026-08-27T09:41+0300

2026-08-27T09:49+0300

мировая экономика

азия

африка

ближний восток

financial times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872720433.jpg?1787813350

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мировое производство курицы выросло более чем в полтора раза в период с 2006 по 2023 годы, курица уже обогнала свинину и говядину, став самым популярным мясом на планете, сообщает газета Financial Times. "Мировое производство кур выросло с 48,3 миллиарда в 2006 году до 76,2 миллиарда в 2023 году... Мировой спрос на куриное мясо резко возрос за последние семь десятилетий, что позволило ему обогнать свинину и говядину и стать самым популярным мясом в мире", - говорится в сообщении издания. Газета подчеркивает, что в последние три-четыре года темпы ускорились до более чем 3% в год. Росту способствуют высокие цены на говядину, расширение сетей быстрого питания и, как подчеркивает Financial Times, универсальность курицы, которая вписывается в любые кухни и религии. По данным газеты, в 2022 году курица впервые обошла свинину по объему производства, а сейчас ее потребление растет практически во всех регионах, начиная от Азии и Африки до Ближнего Востока и Латинской Америки. Крупнейшими рынками остаются Китай и США, на которые приходится треть мирового спроса, но локальные производственные цепочки развиваются быстрее международной торговли.

азия

африка

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, азия, африка, ближний восток, financial times