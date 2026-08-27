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Курс юаня к рублю растет, несмотря на пик налогового периода

Курс юаня к рублю растет, несмотря на пик налогового периода - 27.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю растет, несмотря на пик налогового периода

Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует заметный рост, несмотря на пик налогового периода, который поддерживает российскую валюту, следует | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T12:13+0300

2026-08-27T12:13+0300

2026-08-27T12:13+0300

рынок

богдан зварич

псб

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует заметный рост, несмотря на пик налогового периода, который поддерживает российскую валюту, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.51 мск растет на 15 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,74 рубля. Рубль возобновил снижение курса, начав рисовать новый нисходящий тренд. Это немного настораживает, поскольку сейчас пик налогового периода, комментирует Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "В рамках текущей предналоговой недели рублю пока так и не удалось реализовать потенциал к восстановлению несмотря на рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и улучшение ситуации с валютной ликвидностью (RUSFAR CNY в среду ушел ниже 0,5%, что существенно ниже средних значений за последний месяц)", - считает Богдан Зварич из ПСБ. "До конца недели рубль на фоне повышенного предложения валюты может попытаться перейти к росту, однако не видим перспектив для существенного смещения котировок основных мировых валют в ближайшие сессии", - добавляет он. Так, юань может продолжить консолидироваться в диапазоне 12,3–12,8 рубля и отступить к его нижней границе, а доллар удержит позиции в диапазоне 82–84 рубля, заключает он. Зацепин, в свою очередь, считает, что в первых числах сентября девальвация может ускориться.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, богдан зварич, псб