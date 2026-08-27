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Курс рубля к юаню на Мосбирже обновил минимумы более чем за год - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Курс рубля к юаню на Мосбирже обновил минимумы более чем за год
Курс рубля к юаню на Мосбирже обновил минимумы более чем за год - 27.08.2026, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже обновил минимумы более чем за год
Курс рубля к юаню заметно снижается в четверг, обновляя минимумы более чем за год, под давлением целого ряда факторов, следует из данных Московской биржи и... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:31+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню заметно снижается в четверг, обновляя минимумы более чем за год, под давлением целого ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.09 мск рос на 23 копейки - до 12,83 рубля. Стоимость нефти в то же время дорожала на 0,55% - до 87,42 доллара за баррель сорта Brent. Юань на Мосбирже в четверг растет на 1,88%. При этом в течение дня курс китайской валюты торгуется в диапазоне 12,65-12,88 рубля. "На российском валютном рынке сохраняется тенденция к ослаблению рубля. С одной стороны, сезонный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и операции Минфина в рамках бюджетного правила оказывают давление на российскую валюту. С другой - налоговые выплаты экспортеров увеличивают предложение валюты, а высокая ключевая ставка ЦБ продолжает поддерживать рублевые активы", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Против рубля выступает спрос на защитные активы, а также сезонный фактор по мере приближения осени. В сентябре спрос на валюту традиционно повышается на фоне активизации импортеров. Кроме того, на следующей неделе угаснет поддержка от налогового периода", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". На этом фоне валютные курсы проявляют склонность к дальнейшем повышению в направлении верхних границ диапазонов 12,6-13 рублей за китайский юань, 85-87 рублей за доллар США и 99-101 рубль за евро, прогнозирует Дудников. "Наиболее вероятный сценарий сегодня — продолжение плавного ослабления рубля с широким диапазоном консолидации: доллара - 84,5–86,5 рубля, евро - 98,0–100,5 рубля, юаня - 12,5–12,9 рубля", - делится Владислав Силаев из УК "Альфа капитал".
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192
40
192
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рынок, сша, минфин
Рынок, США, Минфин
16:31 27.08.2026 (обновлено: 16:47 27.08.2026)
 
Курс рубля к юаню на Мосбирже обновил минимумы более чем за год

Курс рубля к юаню на Мосбирже заметно снизился, обновляя минимумы более чем за год

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню заметно снижается в четверг, обновляя минимумы более чем за год, под давлением целого ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.09 мск рос на 23 копейки - до 12,83 рубля.
Стоимость нефти в то же время дорожала на 0,55% - до 87,42 доллара за баррель сорта Brent.
Юань на Мосбирже в четверг растет на 1,88%. При этом в течение дня курс китайской валюты торгуется в диапазоне 12,65-12,88 рубля.
"На российском валютном рынке сохраняется тенденция к ослаблению рубля. С одной стороны, сезонный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и операции Минфина в рамках бюджетного правила оказывают давление на российскую валюту. С другой - налоговые выплаты экспортеров увеличивают предложение валюты, а высокая ключевая ставка ЦБ продолжает поддерживать рублевые активы", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса".
"Против рубля выступает спрос на защитные активы, а также сезонный фактор по мере приближения осени. В сентябре спрос на валюту традиционно повышается на фоне активизации импортеров. Кроме того, на следующей неделе угаснет поддержка от налогового периода", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
На этом фоне валютные курсы проявляют склонность к дальнейшем повышению в направлении верхних границ диапазонов 12,6-13 рублей за китайский юань, 85-87 рублей за доллар США и 99-101 рубль за евро, прогнозирует Дудников.
"Наиболее вероятный сценарий сегодня — продолжение плавного ослабления рубля с широким диапазоном консолидации: доллара - 84,5–86,5 рубля, евро - 98,0–100,5 рубля, юаня - 12,5–12,9 рубля", - делится Владислав Силаев из УК "Альфа капитал".
 
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