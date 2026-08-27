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Аналитики дали прогноз по динамике курса рубля - 27.08.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260827/kurs-872747448.html
Аналитики дали прогноз по динамике курса рубля
Аналитики дали прогноз по динамике курса рубля - 27.08.2026, ПРАЙМ
Аналитики дали прогноз по динамике курса рубля
Рубль по итогам четверга продемонстрировал заметное снижение к юаню под давлением целого ряда факторов, российская валюта опускалась к минимумам за полтора... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T19:45+0300
2026-08-27T19:45+0300
экономика
рынок
валюта
курсы валют
рубль
юань
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам четверга продемонстрировал заметное снижение к юаню под давлением целого ряда факторов, российская валюта опускалась к минимумам за полтора года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 22 копейки и составил 12,81 рубля. На пике он поднимался до 12,89 рубля, что стало максимумом с начала прошлого года. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 0,66% - до 87,51 доллара за баррель. Юань подскочил на 1,72%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 12,65–12,89 рубля. Внешний фон Предпосылкой для сильного дневного движения в четверг стало приближение единого дня уплаты налогов, отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка. Рубль продолжил заметно дешеветь: юань впервые с февраля 2025 года приблизился к уровню 12,9 рубля, доллар на срочном рынке превысил 86,5 рубля впервые с апреля прошлого года, говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Давление на курс рубля может оказывать завершение очередного налогового периода экспортеров. Вероятно, для этих целей большинство из них заранее продало иностранную валюту, так как сегодня последний день, когда это можно сделать в режиме ТОМ (на завтра), чтобы получить вырученные рубли в пятницу, на которую приходится пик фискальных платежей", - прокомментировал аналитик. Дополнительным негативом для рублевых активов остается геополитическая неопределенность, добавил он. "Динамика рубля сейчас формируется под воздействием разнонаправленных факторов. Слабость доллара на мировом рынке и налоговый период ограничивают потенциал его роста к рублю, тогда как сезонный спрос на валюту, санкционный фон и операции Минфина сохраняют давление на российскую валюту. В ближайшее время рынок будет особенно чувствителен к решениям ФРС и изменению ожиданий по мировой денежно-кредитной политике", - отмечает Гузель Проценко из "Альфа-Форекс". Прогнозы После такой динамики обоснованно ждать отката пары юань-рубль к уровню 12,30 рубля, после чего возможен новый импульс в район 13,20 рубля, считает Фетисов. Учитывая взятый юанем темп роста, скорее всего, уже в ближайшие сессии котировки попытаются преодолеть психологически важный уровень 13 рублей, предполагает Бабин.
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рынок, валюта, курсы валют, рубль, юань
Экономика, Рынок, валюта, Курсы валют, рубль, юань
19:45 27.08.2026
 
Аналитики дали прогноз по динамике курса рубля

Фетисов спрогнозировал откат курса юаня к уровню 12,3 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам четверга продемонстрировал заметное снижение к юаню под давлением целого ряда факторов, российская валюта опускалась к минимумам за полтора года, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 22 копейки и составил 12,81 рубля. На пике он поднимался до 12,89 рубля, что стало максимумом с начала прошлого года.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 0,66% - до 87,51 доллара за баррель.
Юань подскочил на 1,72%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 12,65–12,89 рубля.

Внешний фон

Предпосылкой для сильного дневного движения в четверг стало приближение единого дня уплаты налогов, отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.
Рубль продолжил заметно дешеветь: юань впервые с февраля 2025 года приблизился к уровню 12,9 рубля, доллар на срочном рынке превысил 86,5 рубля впервые с апреля прошлого года, говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Давление на курс рубля может оказывать завершение очередного налогового периода экспортеров. Вероятно, для этих целей большинство из них заранее продало иностранную валюту, так как сегодня последний день, когда это можно сделать в режиме ТОМ (на завтра), чтобы получить вырученные рубли в пятницу, на которую приходится пик фискальных платежей", - прокомментировал аналитик.
Дополнительным негативом для рублевых активов остается геополитическая неопределенность, добавил он.
"Динамика рубля сейчас формируется под воздействием разнонаправленных факторов. Слабость доллара на мировом рынке и налоговый период ограничивают потенциал его роста к рублю, тогда как сезонный спрос на валюту, санкционный фон и операции Минфина сохраняют давление на российскую валюту. В ближайшее время рынок будет особенно чувствителен к решениям ФРС и изменению ожиданий по мировой денежно-кредитной политике", - отмечает Гузель Проценко из "Альфа-Форекс".

Прогнозы

После такой динамики обоснованно ждать отката пары юань-рубль к уровню 12,30 рубля, после чего возможен новый импульс в район 13,20 рубля, считает Фетисов.
Учитывая взятый юанем темп роста, скорее всего, уже в ближайшие сессии котировки попытаются преодолеть психологически важный уровень 13 рублей, предполагает Бабин.
 
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