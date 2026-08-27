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В Ливии оценили уровень ВВП России - 27.08.2026, ПРАЙМ
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В Ливии оценили уровень ВВП России
В Ливии оценили уровень ВВП России - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Ливии оценили уровень ВВП России
Высокий показатель ВВП России показывает, как страна успешно противостоит многочисленным санкциям Запада, заявил РИА Новости министр инвестиций правительства на | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T21:52+0300
2026-08-27T22:22+0300
мировая экономика
россия
европа
германия
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мвф
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БЕНГАЗИ, 27 авг - ПРАЙМ. Высокий показатель ВВП России показывает, как страна успешно противостоит многочисленным санкциям Запада, заявил РИА Новости министр инвестиций правительства на востоке Ливии Али ас-Саиди аль-Кайди. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира, ее ВВП впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и расчетов РИА Новости. Первые три места по этому показателю занимают Китай, США и Индия. Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Россия, как ожидается, сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию. "Что касается санкций, введенных против России, то они не оказали воздействия, которое ожидалось. Одной из основных причин этого стало то, что Россия переориентировала энергетический экспорт и перестала полагаться исключительно на европейский рынок", - сказал собеседник агентства. При этом такая ситуация негативно сказалась на странах Европы. "Прекращение поставок российских энергоресурсов в страны Европы негативно сказалось на экономике ряда европейских государств, прежде всего Германии, экономика которой заметно пострадала из-за отсутствия российской нефти и газа", - отметил министр. По его словам, Россия обладает значительным экономическим потенциалом и может войти в тройку ведущих экономик мира. "Россия - великая держава, а ее экономика очень сильна и должна занимать третье место в мире, а не четвертое, учитывая имеющиеся у нее ресурсы нефти, газа и природные богатства", - сказал он.
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мировая экономика, россия, европа, германия, китай, мвф
Мировая экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, МВФ
21:52 27.08.2026 (обновлено: 22:22 27.08.2026)
 
В Ливии оценили уровень ВВП России

Аль-Кайди: Высокий ВВП России показывает, как страна противостоит санкциям

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БЕНГАЗИ, 27 авг - ПРАЙМ. Высокий показатель ВВП России показывает, как страна успешно противостоит многочисленным санкциям Запада, заявил РИА Новости министр инвестиций правительства на востоке Ливии Али ас-Саиди аль-Кайди.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира, ее ВВП впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и расчетов РИА Новости. Первые три места по этому показателю занимают Китай, США и Индия. Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Россия, как ожидается, сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию.
"Что касается санкций, введенных против России, то они не оказали воздействия, которое ожидалось. Одной из основных причин этого стало то, что Россия переориентировала энергетический экспорт и перестала полагаться исключительно на европейский рынок", - сказал собеседник агентства.
При этом такая ситуация негативно сказалась на странах Европы. "Прекращение поставок российских энергоресурсов в страны Европы негативно сказалось на экономике ряда европейских государств, прежде всего Германии, экономика которой заметно пострадала из-за отсутствия российской нефти и газа", - отметил министр.
По его словам, Россия обладает значительным экономическим потенциалом и может войти в тройку ведущих экономик мира.
"Россия - великая держава, а ее экономика очень сильна и должна занимать третье место в мире, а не четвертое, учитывая имеющиеся у нее ресурсы нефти, газа и природные богатства", - сказал он.
 
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