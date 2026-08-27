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Лукашенко планирует встретиться с Мишустиным
Лукашенко планирует встретиться с Мишустиным - 27.08.2026, ПРАЙМ
Лукашенко планирует встретиться с Мишустиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Россию планирует встретиться с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, обсудить... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:11+0300
2026-08-27T18:11+0300
2026-08-27T18:11+0300
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белоруссия
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МИНСК, 27 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Россию планирует встретиться с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, обсудить белорусско-российское торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". Лукашенко в четверг направился в Россию с рабочим визитом. "Состоится также встреча главы белорусского государства с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - говорится в публикации. Отмечается, что в центре внимания встречи будут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов.
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россия, мировая экономика, белоруссия, александр лукашенко, михаил мишустин
РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Михаил Мишустин
Лукашенко планирует встретиться с Мишустиным
"Пул первого": Лукашенко планирует встретиться с Мишустиным в ходе визита в Россию
МИНСК, 27 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Россию планирует встретиться с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, обсудить белорусско-российское торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Лукашенко
в четверг направился в Россию с рабочим визитом.
"Состоится также встреча главы белорусского государства с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным
", - говорится в публикации.
Отмечается, что в центре внимания встречи будут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов.