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Лукашенко планирует встретиться с Мишустиным - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Лукашенко планирует встретиться с Мишустиным
Лукашенко планирует встретиться с Мишустиным - 27.08.2026, ПРАЙМ
Лукашенко планирует встретиться с Мишустиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Россию планирует встретиться с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, обсудить... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:11+0300
2026-08-27T18:11+0300
россия
мировая экономика
белоруссия
александр лукашенко
михаил мишустин
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МИНСК, 27 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Россию планирует встретиться с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, обсудить белорусско-российское торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". Лукашенко в четверг направился в Россию с рабочим визитом. "Состоится также встреча главы белорусского государства с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - говорится в публикации. Отмечается, что в центре внимания встречи будут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов.
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россия, мировая экономика, белоруссия, александр лукашенко, михаил мишустин
РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Михаил Мишустин
18:11 27.08.2026
 
Лукашенко планирует встретиться с Мишустиным

"Пул первого": Лукашенко планирует встретиться с Мишустиным в ходе визита в Россию

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МИНСК, 27 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Россию планирует встретиться с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, обсудить белорусско-российское торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Лукашенко в четверг направился в Россию с рабочим визитом.
"Состоится также встреча главы белорусского государства с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - говорится в публикации.
Отмечается, что в центре внимания встречи будут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов.
 
РОССИЯМировая экономикаБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоМихаил Мишустин
 
 
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