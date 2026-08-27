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Лукашенко заявил, что нерадивые аграрии хорошо себя проявили в армии

Лукашенко заявил, что нерадивые аграрии хорошо себя проявили в армии - 27.08.2026, ПРАЙМ

Лукашенко заявил, что нерадивые аграрии хорошо себя проявили в армии

Направленные в армию нерадивые аграрии хорошо себя проявили, некоторых даже хотят наградить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T14:06+0300

2026-08-27T14:06+0300

2026-08-27T14:11+0300

сельское хозяйство

общество

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минск

александр лукашенко

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МИНСК, 27 авг – ПРАЙМ. Направленные в армию нерадивые аграрии хорошо себя проявили, некоторых даже хотят наградить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее он распорядился отправлять в армию для оказания помощи по охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в период уборочной кампании. Глава администрации президента Дмитрий Крутой затем уточнил, что речь о военно-воспитательных сборах сроком до двух-трех месяцев. В итоге около 500 нерадивых работников АПК были привлечены к военным сборам и затем направлены для выполнения учебно-боевых задач в том числе на границу с Украиной. "Некоторые так - "хи-хи, ха-ха" - восприняли, когда я сказал на селекторном совещании: нерадивых, алкашей и прочих, нежелающих работать на земле в уборку, - на "фронт". В армию, в силы специальных операций, на границу", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Президент признался, что сначала думал, что таких могут быть тысячи, но в итоге с помощью местных властей нашли и призвали около 500 человек. Президент рассказал, что уже не единожды интересовался у министра обороны Виктора Хренина, как это пополнение из числа нерадивых работников справляется с армейской службой, и несколько раз просил перепроверить информацию, когда ему докладывали, что в армии к ним нет вопросов. "Я не поверил. Говорю: "Перепроверь, сам посмотри". Еще раз через неделю спрашиваю. Он мне: "Александр Григорьевич, разрешите поощрить". Говорю: "Ты что, с ума сошел? Это ж пьяницы, такие-сякие…" Лица светлые, работают, исполняют все, что офицер скажет. Ну никаких претензий", - рассказал белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что армия - очень хорошая школа воспитания. "Нормальные мужики. Прошли переподготовку. Я говорю: "Всем оружие, как военным. Переодеть, побрить, подстричь. И туда". Боевое слаживание, все сделали по последним стандартам. Мобильные группы, тактические группы. Все, что нужно нам для защиты границы. Мы же не воюем в Украине, а защищать границу надо. И направили туда 170 человек сразу", - рассказал президент. Он добавил, что и там не было никаких претензий в адрес этих людей. "Они землянки вырыли лучше, чем в Минске квартиры оборудовали. Вот тебе и пьяницы, такие-сякие", - отметил Лукашенко.. В связи с этим, по словам президента, встает вопрос, почему их не смогли должным образом организовать на основном месте работы. "Мы не смогли их организовать. А в армии Хренин со своими офицерами организовал их деятельность и просит их наградить. Говорю: "Давай начнем с того, чтобы ты их наградил, я не против". Будет награждать отдельных там лучших людей. Значит, люди могут работать", - констатировал глава государства.

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сельское хозяйство, общество , украина, белоруссия, минск, александр лукашенко