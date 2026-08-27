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Мантуров провел первое заседание подкомиссии по устойчивости отраслей - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Мантуров провел первое заседание подкомиссии по устойчивости отраслей
Мантуров провел первое заседание подкомиссии по устойчивости отраслей - 27.08.2026, ПРАЙМ
Мантуров провел первое заседание подкомиссии по устойчивости отраслей
Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:11+0300
2026-08-27T18:11+0300
промышленность
москва
денис мантуров
сергей собянин
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, сообщила в четверг пресс-служба правительства. "Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что подкомиссия создана правительством в целях исполнения указа президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Мантуров возглавляет работу подкомиссии. "В заседании приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, представители Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, члены коллегии ВПК, главы регионов, представители федеральных органов исполнительной власти, а также руководители и собственники предприятий", - добавили в кабмине.
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промышленность, москва, денис мантуров, сергей собянин, максим решетников
Промышленность, МОСКВА, Денис Мантуров, Сергей Собянин, Максим Решетников
18:11 27.08.2026
 
Мантуров провел первое заседание подкомиссии по устойчивости отраслей

Новый орган займется бесперебойной работой ключевых секторов экономики

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, сообщила в четверг пресс-служба правительства.
"Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что подкомиссия создана правительством в целях исполнения указа президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Мантуров возглавляет работу подкомиссии.
"В заседании приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, представители Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, члены коллегии ВПК, главы регионов, представители федеральных органов исполнительной власти, а также руководители и собственники предприятий", - добавили в кабмине.
 
ПромышленностьМОСКВАДенис МантуровСергей СобянинМаксим Решетников
 
 
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