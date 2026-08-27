https://1prime.ru/20260827/manturov--872742068.html

Мантуров провел первое заседание подкомиссии по устойчивости отраслей

Мантуров провел первое заседание подкомиссии по устойчивости отраслей - 27.08.2026, ПРАЙМ

Мантуров провел первое заседание подкомиссии по устойчивости отраслей

Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:11+0300

2026-08-27T18:11+0300

2026-08-27T18:11+0300

промышленность

москва

денис мантуров

сергей собянин

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872742068.jpg?1787843486

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, сообщила в четверг пресс-служба правительства. "Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что подкомиссия создана правительством в целях исполнения указа президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Мантуров возглавляет работу подкомиссии. "В заседании приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, представители Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, члены коллегии ВПК, главы регионов, представители федеральных органов исполнительной власти, а также руководители и собственники предприятий", - добавили в кабмине.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, москва, денис мантуров, сергей собянин, максим решетников