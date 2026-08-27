Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство создало подкомиссию для оценки рисков в отраслях экономики - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/manturov-872741830.html
Правительство создало подкомиссию для оценки рисков в отраслях экономики
Правительство создало подкомиссию для оценки рисков в отраслях экономики - 27.08.2026, ПРАЙМ
Правительство создало подкомиссию для оценки рисков в отраслях экономики
Новая подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики России будет рассматривать устойчивость отраслей через призму... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:06+0300
2026-08-27T18:18+0300
россия
финансы
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872741830.jpg?1787843885
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Новая подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики России будет рассматривать устойчивость отраслей через призму существующих рисков и понесенного ущерба, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе первого заседания."Устойчивость отраслей будет рассматриваться подкомиссией через призму существующих рисков и понесенного ущерба" - приводятся в сообщении правительства слова первого вице-премьера России.Мантуров подчеркнул, что все вопросы защиты объектов будут рассматриваться в рамках подкомиссии совместно с их собственниками и министерством обороны России.Ранее правительство России утвердило состав подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Она будет состоять из 22 членов, в нее вошли представители как экономического, так и силового блока правительства.Подкомиссию возглавил Мантуров, а заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой.Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.Мантуров пояснял, что государство в рамках указа президента России сможет временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак в случае рисков для целых отраслей промышленности. При этом речи о национализации или изменении формы собственности нет, а сам указ будет применяться точечно.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, денис мантуров
РОССИЯ, Финансы, Денис Мантуров
18:06 27.08.2026 (обновлено: 18:18 27.08.2026)
 
Правительство создало подкомиссию для оценки рисков в отраслях экономики

Мантуров: подкомиссия рассмотрит устойчивость отраслей через призму рисков и ущерба

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Новая подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики России будет рассматривать устойчивость отраслей через призму существующих рисков и понесенного ущерба, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе первого заседания.
"Устойчивость отраслей будет рассматриваться подкомиссией через призму существующих рисков и понесенного ущерба" - приводятся в сообщении правительства слова первого вице-премьера России.
Мантуров подчеркнул, что все вопросы защиты объектов будут рассматриваться в рамках подкомиссии совместно с их собственниками и министерством обороны России.
Ранее правительство России утвердило состав подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Она будет состоять из 22 членов, в нее вошли представители как экономического, так и силового блока правительства.
Подкомиссию возглавил Мантуров, а заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой.
Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.
Мантуров пояснял, что государство в рамках указа президента России сможет временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак в случае рисков для целых отраслей промышленности. При этом речи о национализации или изменении формы собственности нет, а сам указ будет применяться точечно.
 
РОССИЯФинансыДенис Мантуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала