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Правительство создало подкомиссию для оценки рисков в отраслях экономики

Правительство создало подкомиссию для оценки рисков в отраслях экономики - 27.08.2026, ПРАЙМ

Правительство создало подкомиссию для оценки рисков в отраслях экономики

Новая подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики России будет рассматривать устойчивость отраслей через призму... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:06+0300

2026-08-27T18:06+0300

2026-08-27T18:18+0300

россия

финансы

денис мантуров

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Новая подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики России будет рассматривать устойчивость отраслей через призму существующих рисков и понесенного ущерба, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе первого заседания."Устойчивость отраслей будет рассматриваться подкомиссией через призму существующих рисков и понесенного ущерба" - приводятся в сообщении правительства слова первого вице-премьера России.Мантуров подчеркнул, что все вопросы защиты объектов будут рассматриваться в рамках подкомиссии совместно с их собственниками и министерством обороны России.Ранее правительство России утвердило состав подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Она будет состоять из 22 членов, в нее вошли представители как экономического, так и силового блока правительства.Подкомиссию возглавил Мантуров, а заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой.Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.Мантуров пояснял, что государство в рамках указа президента России сможет временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак в случае рисков для целых отраслей промышленности. При этом речи о национализации или изменении формы собственности нет, а сам указ будет применяться точечно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, денис мантуров