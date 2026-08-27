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Правительство создало подкомиссию для оценки рисков в отраслях экономики
Правительство создало подкомиссию для оценки рисков в отраслях экономики - 27.08.2026, ПРАЙМ
Правительство создало подкомиссию для оценки рисков в отраслях экономики
Новая подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики России будет рассматривать устойчивость отраслей через призму... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:06+0300
2026-08-27T18:06+0300
2026-08-27T18:18+0300
россия
финансы
денис мантуров
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Новая подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики России будет рассматривать устойчивость отраслей через призму существующих рисков и понесенного ущерба, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе первого заседания."Устойчивость отраслей будет рассматриваться подкомиссией через призму существующих рисков и понесенного ущерба" - приводятся в сообщении правительства слова первого вице-премьера России.Мантуров подчеркнул, что все вопросы защиты объектов будут рассматриваться в рамках подкомиссии совместно с их собственниками и министерством обороны России.Ранее правительство России утвердило состав подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Она будет состоять из 22 членов, в нее вошли представители как экономического, так и силового блока правительства.Подкомиссию возглавил Мантуров, а заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой.Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.Мантуров пояснял, что государство в рамках указа президента России сможет временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак в случае рисков для целых отраслей промышленности. При этом речи о национализации или изменении формы собственности нет, а сам указ будет применяться точечно.
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россия, финансы, денис мантуров
РОССИЯ, Финансы, Денис Мантуров
Правительство создало подкомиссию для оценки рисков в отраслях экономики
Мантуров: подкомиссия рассмотрит устойчивость отраслей через призму рисков и ущерба
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Новая подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики России будет рассматривать устойчивость отраслей через призму существующих рисков и понесенного ущерба, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе первого заседания.
"Устойчивость отраслей будет рассматриваться подкомиссией через призму существующих рисков и понесенного ущерба" - приводятся в сообщении правительства слова первого вице-премьера России.
Мантуров
подчеркнул, что все вопросы защиты объектов будут рассматриваться в рамках подкомиссии совместно с их собственниками и министерством обороны России
.
Ранее правительство России утвердило состав подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Она будет состоять из 22 членов, в нее вошли представители как экономического, так и силового блока правительства.
Подкомиссию возглавил Мантуров, а заместителями стали вице-премьеры Александр Новак
и Дмитрий Григоренко
, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой.
Президент России Владимир Путин
на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.
Мантуров пояснял, что государство в рамках указа президента России сможет временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак в случае рисков для целых отраслей промышленности. При этом речи о национализации или изменении формы собственности нет, а сам указ будет применяться точечно.