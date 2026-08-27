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Для критической инфраструктуры разработают адресные меры, заявил Мантуров

Для критической инфраструктуры разработают адресные меры, заявил Мантуров - 27.08.2026, ПРАЙМ

Для критической инфраструктуры разработают адресные меры, заявил Мантуров

Минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий, является одним из приоритетов новой подкомиссии по... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:33+0300

2026-08-27T18:33+0300

2026-08-27T18:33+0300

россия

финансы

денис мантуров

александр новак

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий, является одним из приоритетов новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, говорится в сообщении пресс-службы правительства России. "Еще один приоритет – минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий", - говорится в сообщении. Ранее правительство России утвердило состав подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров, заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой. Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.

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россия, финансы, денис мантуров, александр новак, дмитрий григоренко