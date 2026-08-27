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Для критической инфраструктуры разработают адресные меры, заявил Мантуров - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Для критической инфраструктуры разработают адресные меры, заявил Мантуров
Для критической инфраструктуры разработают адресные меры, заявил Мантуров - 27.08.2026, ПРАЙМ
Для критической инфраструктуры разработают адресные меры, заявил Мантуров
Минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий, является одним из приоритетов новой подкомиссии по... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:33+0300
2026-08-27T18:33+0300
россия
финансы
денис мантуров
александр новак
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий, является одним из приоритетов новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, говорится в сообщении пресс-службы правительства России. "Еще один приоритет – минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий", - говорится в сообщении. Ранее правительство России утвердило состав подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров, заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой. Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.
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россия, финансы, денис мантуров, александр новак, дмитрий григоренко
РОССИЯ, Финансы, Денис Мантуров, Александр Новак, Дмитрий Григоренко
18:33 27.08.2026
 
Для критической инфраструктуры разработают адресные меры, заявил Мантуров

Подкомиссия будет предлагать адресные и системные меры для снижения угроз объектам

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий, является одним из приоритетов новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, говорится в сообщении пресс-службы правительства России.
"Еще один приоритет – минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий", - говорится в сообщении.
Ранее правительство России утвердило состав подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров, заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой.
Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.
 
РОССИЯФинансыДенис МантуровАлександр НовакДмитрий Григоренко
 
 
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