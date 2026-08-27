https://1prime.ru/20260827/manturov-872743798.html

Подкомиссия предложит меры для снижения угроз критической инфраструктуре

Подкомиссия предложит меры для снижения угроз критической инфраструктуре - 27.08.2026, ПРАЙМ

Подкомиссия предложит меры для снижения угроз критической инфраструктуре

Адресные и системные меры для снижения угроз критической инфраструктуре будут предлагаться в рамках новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:35+0300

2026-08-27T18:35+0300

2026-08-27T18:35+0300

денис мантуров

александр новак

дмитрий григоренко

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872743798.jpg?1787844929

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Адресные и системные меры для снижения угроз критической инфраструктуре будут предлагаться в рамках новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Он провел первое заседание подкомиссии, созданной в целях исполнения указа президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. "Будут предлагаться адресные и системные меры для снижения угроз", – приводятся слова Мантурова в сообщении правительства по итогам заседания. Среди основных направлений работы новой подкомиссии первый вице-премьер отметил мониторинг состояния ключевых предприятий, выработку новых инженерных и регуляторных решений по защищенности и быстрому восстановлению объектов. Также он выделил обеспечение резервирования критически важных ресурсов, диверсификацию логистики и дублирование поставщиков стратегической продукции. О создании в России подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которая займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и минимизацией негативных последствий нарушения работы предприятий, было объявлено ранее в четверг. Ее возглавил Мантуров, а заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой. Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ, согласно которому такие объекты могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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денис мантуров, александр новак, дмитрий григоренко