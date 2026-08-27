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Подкомиссия предложит меры для снижения угроз критической инфраструктуре - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Подкомиссия предложит меры для снижения угроз критической инфраструктуре
Подкомиссия предложит меры для снижения угроз критической инфраструктуре - 27.08.2026, ПРАЙМ
Подкомиссия предложит меры для снижения угроз критической инфраструктуре
Адресные и системные меры для снижения угроз критической инфраструктуре будут предлагаться в рамках новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:35+0300
2026-08-27T18:35+0300
денис мантуров
александр новак
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Адресные и системные меры для снижения угроз критической инфраструктуре будут предлагаться в рамках новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Он провел первое заседание подкомиссии, созданной в целях исполнения указа президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. "Будут предлагаться адресные и системные меры для снижения угроз", – приводятся слова Мантурова в сообщении правительства по итогам заседания. Среди основных направлений работы новой подкомиссии первый вице-премьер отметил мониторинг состояния ключевых предприятий, выработку новых инженерных и регуляторных решений по защищенности и быстрому восстановлению объектов. Также он выделил обеспечение резервирования критически важных ресурсов, диверсификацию логистики и дублирование поставщиков стратегической продукции. О создании в России подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которая займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и минимизацией негативных последствий нарушения работы предприятий, было объявлено ранее в четверг. Ее возглавил Мантуров, а заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой. Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ, согласно которому такие объекты могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.
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40
денис мантуров, александр новак, дмитрий григоренко
Денис Мантуров, Александр Новак, Дмитрий Григоренко
18:35 27.08.2026
 
Подкомиссия предложит меры для снижения угроз критической инфраструктуре

Мантуров: меры для снижения угроз критической инфраструктуре предложат в новой подкомиссии

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Адресные и системные меры для снижения угроз критической инфраструктуре будут предлагаться в рамках новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
Он провел первое заседание подкомиссии, созданной в целях исполнения указа президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры.
"Будут предлагаться адресные и системные меры для снижения угроз", – приводятся слова Мантурова в сообщении правительства по итогам заседания.
Среди основных направлений работы новой подкомиссии первый вице-премьер отметил мониторинг состояния ключевых предприятий, выработку новых инженерных и регуляторных решений по защищенности и быстрому восстановлению объектов. Также он выделил обеспечение резервирования критически важных ресурсов, диверсификацию логистики и дублирование поставщиков стратегической продукции.
О создании в России подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которая займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и минимизацией негативных последствий нарушения работы предприятий, было объявлено ранее в четверг.
Ее возглавил Мантуров, а заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой.
Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ, согласно которому такие объекты могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.
 
Денис МантуровАлександр НовакДмитрий Григоренко
 
 
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