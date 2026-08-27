https://1prime.ru/20260827/manturov-872744382.html

Подкомиссия будет анализировать меры безопасности инфраструктуры постоянно

Подкомиссия будет анализировать меры безопасности инфраструктуры постоянно - 27.08.2026, ПРАЙМ

Подкомиссия будет анализировать меры безопасности инфраструктуры постоянно

Новая подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики будет в постоянном режиме анализировать действующие меры... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:44+0300

2026-08-27T18:44+0300

2026-08-27T18:44+0300

александр новак

дмитрий григоренко

денис мантуров

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Новая подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики будет в постоянном режиме анализировать действующие меры безопасности в отношении объектов критической инфраструктуры, а также вырабатывать новые решения стабильного функционирования отраслей в условиях внешнего давления и террористических атак, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Он провел первое заседание подкомиссии, созданной в целях исполнения указа президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. "В постоянном режиме будем анализировать уже действующие меры, обобщать фактический опыт и вырабатывать новые решения для обеспечения безопасности предприятий и стабильного функционирования отраслей в условиях внешнего давления и террористических атак. Наша общая задача – снизить уязвимость объектов критической инфраструктуры", – сказал Мантуров, чьи слова приводятся пресс-службой правительства. Первый вице-премьер подчеркнул, что таким образом планируется поддерживать непрерывную работу предприятий, базовых для экономики, жизнеобеспечения и национальной безопасности. "Будем использовать для этого различные механизмы", - добавил Мантуров. О создании в России подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики было объявлено ранее в четверг. Ее возглавил Мантуров, а заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой. Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ, согласно которому такие объекты могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.

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александр новак, дмитрий григоренко, денис мантуров