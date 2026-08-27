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Мантуров призвал учитывать механизм защиты критической инфраструктуры - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Мантуров призвал учитывать механизм защиты критической инфраструктуры
Мантуров призвал учитывать механизм защиты критической инфраструктуры - 27.08.2026, ПРАЙМ
Мантуров призвал учитывать механизм защиты критической инфраструктуры
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров призвал федеральные и региональные органы власти учитывать правовой механизм по обеспечению безопасности объектов... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:57+0300
2026-08-27T19:00+0300
россия
бизнес
денис мантуров
владимир путин
александр новак
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров призвал федеральные и региональные органы власти учитывать правовой механизм по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры в работе с собственниками, говорится в сообщении правительства России. "Указ президента позволяет вводить временное управление в отношении имущества компаний, которые игнорируют необходимость усиления защиты или своевременно не устраняют последствия атак. Прошу федеральные и региональные органы власти учитывать этот правовой механизм в работе с собственниками. При этом норма в первую очередь носит превентивный, дисциплинирующий характер и должна задействоваться, когда бизнес действительно саботирует установки государства", - приводятся в сообщении пресс-службы правительства России слова Мантурова. Первый вице-премьер подчеркнул, что такой механизм особенно актуален с учетом того, что зачастую простой одного субъекта экономики может повлечь цепную реакцию для смежников. Тем самым это может подорвать устойчивость целой отрасли. Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Такие объекты могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. В свою очередь правительство России создало подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которая займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и минимизацией негативных последствий нарушения работы предприятий. Подкомиссию возглавил Мантуров, а его заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой.
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россия, бизнес, денис мантуров, владимир путин, александр новак
РОССИЯ, Бизнес, Денис Мантуров, Владимир Путин, Александр Новак
18:57 27.08.2026 (обновлено: 19:00 27.08.2026)
 
Мантуров призвал учитывать механизм защиты критической инфраструктуры

Мантуров призвал учитывать механизм безопасности объектов критической инфраструктуры

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров призвал федеральные и региональные органы власти учитывать правовой механизм по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры в работе с собственниками, говорится в сообщении правительства России.
"Указ президента позволяет вводить временное управление в отношении имущества компаний, которые игнорируют необходимость усиления защиты или своевременно не устраняют последствия атак. Прошу федеральные и региональные органы власти учитывать этот правовой механизм в работе с собственниками. При этом норма в первую очередь носит превентивный, дисциплинирующий характер и должна задействоваться, когда бизнес действительно саботирует установки государства", - приводятся в сообщении пресс-службы правительства России слова Мантурова.
Первый вице-премьер подчеркнул, что такой механизм особенно актуален с учетом того, что зачастую простой одного субъекта экономики может повлечь цепную реакцию для смежников. Тем самым это может подорвать устойчивость целой отрасли.
Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Такие объекты могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.
В свою очередь правительство России создало подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которая займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и минимизацией негативных последствий нарушения работы предприятий. Подкомиссию возглавил Мантуров, а его заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой.
 
РОССИЯБизнесДенис МантуровВладимир ПутинАлександр Новак
 
 
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