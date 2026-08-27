https://1prime.ru/20260827/manturov-872745146.html

Мантуров призвал учитывать механизм защиты критической инфраструктуры

Мантуров призвал учитывать механизм защиты критической инфраструктуры - 27.08.2026, ПРАЙМ

Мантуров призвал учитывать механизм защиты критической инфраструктуры

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров призвал федеральные и региональные органы власти учитывать правовой механизм по обеспечению безопасности объектов... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:57+0300

2026-08-27T18:57+0300

2026-08-27T19:00+0300

россия

бизнес

денис мантуров

владимир путин

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872745146.jpg?1787846411

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров призвал федеральные и региональные органы власти учитывать правовой механизм по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры в работе с собственниками, говорится в сообщении правительства России. "Указ президента позволяет вводить временное управление в отношении имущества компаний, которые игнорируют необходимость усиления защиты или своевременно не устраняют последствия атак. Прошу федеральные и региональные органы власти учитывать этот правовой механизм в работе с собственниками. При этом норма в первую очередь носит превентивный, дисциплинирующий характер и должна задействоваться, когда бизнес действительно саботирует установки государства", - приводятся в сообщении пресс-службы правительства России слова Мантурова. Первый вице-премьер подчеркнул, что такой механизм особенно актуален с учетом того, что зачастую простой одного субъекта экономики может повлечь цепную реакцию для смежников. Тем самым это может подорвать устойчивость целой отрасли. Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Такие объекты могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. В свою очередь правительство России создало подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которая займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и минимизацией негативных последствий нарушения работы предприятий. Подкомиссию возглавил Мантуров, а его заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, денис мантуров, владимир путин, александр новак