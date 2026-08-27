https://1prime.ru/20260827/mask-872749214.html
США превратились в гигантскую частную организацию, заявил отец Маска
США превратились в гигантскую частную организацию, заявил отец Маска - 27.08.2026, ПРАЙМ
США превратились в гигантскую частную организацию, заявил отец Маска
Соединенные Штаты Америки превратились в огромное частной предприятие, основная власть в котором принадлежит корпорациям, заявил в интервью РИА Новости отец... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T20:53+0300
2026-08-27T20:53+0300
2026-08-27T20:53+0300
мировая экономика
сша
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1d/870328058_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_8fd6114b2f0f97396f44392ac2c1f230.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки превратились в огромное частной предприятие, основная власть в котором принадлежит корпорациям, заявил в интервью РИА Новости отец миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск. "Америка, по сути, является одной гигантской частной организацией", - рассказал он в беседе с агентством. По мнению предпринимателя, основная власть в США принадлежит именно корпорациям, а не правительству. "Правительство лишь пытается удерживать все вместе", - отметил Эррол Маск.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1d/870328058_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_20d6e4b7601e2ed01adc7c749ae86b06.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, илон маск
Мировая экономика, США, Илон Маск
США превратились в гигантскую частную организацию, заявил отец Маска
Эррол Маск: США превратились в гигантскую частную организацию