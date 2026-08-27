https://1prime.ru/20260827/mask-872749214.html

США превратились в гигантскую частную организацию, заявил отец Маска

США превратились в гигантскую частную организацию, заявил отец Маска - 27.08.2026, ПРАЙМ

США превратились в гигантскую частную организацию, заявил отец Маска

Соединенные Штаты Америки превратились в огромное частной предприятие, основная власть в котором принадлежит корпорациям, заявил в интервью РИА Новости отец... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T20:53+0300

2026-08-27T20:53+0300

2026-08-27T20:53+0300

мировая экономика

сша

илон маск

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1d/870328058_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_8fd6114b2f0f97396f44392ac2c1f230.jpg

ВАШИНГТОН, 27 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки превратились в огромное частной предприятие, основная власть в котором принадлежит корпорациям, заявил в интервью РИА Новости отец миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск. "Америка, по сути, является одной гигантской частной организацией", - рассказал он в беседе с агентством. По мнению предпринимателя, основная власть в США принадлежит именно корпорациям, а не правительству. "Правительство лишь пытается удерживать все вместе", - отметил Эррол Маск.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, илон маск