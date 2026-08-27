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США превратились в гигантскую частную организацию, заявил отец Маска - 27.08.2026, ПРАЙМ
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США превратились в гигантскую частную организацию, заявил отец Маска
США превратились в гигантскую частную организацию, заявил отец Маска - 27.08.2026, ПРАЙМ
США превратились в гигантскую частную организацию, заявил отец Маска
Соединенные Штаты Америки превратились в огромное частной предприятие, основная власть в котором принадлежит корпорациям, заявил в интервью РИА Новости отец... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T20:53+0300
2026-08-27T20:53+0300
мировая экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 27 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки превратились в огромное частной предприятие, основная власть в котором принадлежит корпорациям, заявил в интервью РИА Новости отец миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск. "Америка, по сути, является одной гигантской частной организацией", - рассказал он в беседе с агентством. По мнению предпринимателя, основная власть в США принадлежит именно корпорациям, а не правительству. "Правительство лишь пытается удерживать все вместе", - отметил Эррол Маск.
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мировая экономика, сша, илон маск
Мировая экономика, США, Илон Маск
20:53 27.08.2026
 
США превратились в гигантскую частную организацию, заявил отец Маска

Эррол Маск: США превратились в гигантскую частную организацию

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк Эррол Маск
 Эррол Маск - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 27 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки превратились в огромное частной предприятие, основная власть в котором принадлежит корпорациям, заявил в интервью РИА Новости отец миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск.
"Америка, по сути, является одной гигантской частной организацией", - рассказал он в беседе с агентством.
По мнению предпринимателя, основная власть в США принадлежит именно корпорациям, а не правительству.
"Правительство лишь пытается удерживать все вместе", - отметил Эррол Маск.
 
Мировая экономикаСШАИлон Маск
 
 
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