https://1prime.ru/20260827/mestorozhdenie--872744595.html
Заявки на аукцион на месторождение в Иркутской области не поступили
Заявки на аукцион на месторождение в Иркутской области не поступили - 27.08.2026, ПРАЙМ
Заявки на аукцион на месторождение в Иркутской области не поступили
Заявки не поступили на участие в аукционе на крупное железорудное месторождение в Иркутской области Капаевское за 5,1 миллиарда рублей с запасами в 465,7... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:46+0300
2026-08-27T18:46+0300
2026-08-27T18:46+0300
россия
иркутская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872744595.jpg?1787845588
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Заявки не поступили на участие в аукционе на крупное железорудное месторождение в Иркутской области Капаевское за 5,1 миллиарда рублей с запасами в 465,7 миллиона тонн, следует из данных ГИС "Торги". "На основании отсутствия заявок на участие в аукционе ... признать аукцион ... несостоявшимся", - говорится в протоколе рассмотрения заявок. Лицензия предоставлялась на 20 лет. Стартовая стоимость достигала 5,1 миллиарда рублей. Площадь участка составляет 15,66 квадратного километра. По месторождению выделяются пять участков (Северный, Южный, Восточный, Центральный, Западный) залежей железных руд. Балансовые запасы железных (магнетитовых) руд по категории В составляют 36,672 миллиона тонн, по категории С1 - 465,705 миллиона тонн, по С2 - 101,776 миллиона тонн. Забалансовые запасы Капаевского по категории С1 оцениваются в 18,401 миллиона тонн, по С2 - в 32,53 миллиона тонн.
иркутская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иркутская область
РОССИЯ, Иркутская область
Заявки на аукцион на месторождение в Иркутской области не поступили
Заявки не поступили на аукцион на железорудное месторождение в Иркутской области
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Заявки не поступили на участие в аукционе на крупное железорудное месторождение в Иркутской области Капаевское за 5,1 миллиарда рублей с запасами в 465,7 миллиона тонн, следует из данных ГИС "Торги".
"На основании отсутствия заявок на участие в аукционе ... признать аукцион ... несостоявшимся", - говорится в протоколе рассмотрения заявок.
Лицензия предоставлялась на 20 лет. Стартовая стоимость достигала 5,1 миллиарда рублей. Площадь участка составляет 15,66 квадратного километра.
По месторождению выделяются пять участков (Северный, Южный, Восточный, Центральный, Западный) залежей железных руд.
Балансовые запасы железных (магнетитовых) руд по категории В составляют 36,672 миллиона тонн, по категории С1 - 465,705 миллиона тонн, по С2 - 101,776 миллиона тонн. Забалансовые запасы Капаевского по категории С1 оцениваются в 18,401 миллиона тонн, по С2 - в 32,53 миллиона тонн.