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Заявки на аукцион на месторождение в Иркутской области не поступили

Заявки на аукцион на месторождение в Иркутской области не поступили - 27.08.2026, ПРАЙМ

Заявки на аукцион на месторождение в Иркутской области не поступили

Заявки не поступили на участие в аукционе на крупное железорудное месторождение в Иркутской области Капаевское за 5,1 миллиарда рублей с запасами в 465,7... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:46+0300

2026-08-27T18:46+0300

2026-08-27T18:46+0300

россия

иркутская область

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Заявки не поступили на участие в аукционе на крупное железорудное месторождение в Иркутской области Капаевское за 5,1 миллиарда рублей с запасами в 465,7 миллиона тонн, следует из данных ГИС "Торги". "На основании отсутствия заявок на участие в аукционе ... признать аукцион ... несостоявшимся", - говорится в протоколе рассмотрения заявок. Лицензия предоставлялась на 20 лет. Стартовая стоимость достигала 5,1 миллиарда рублей. Площадь участка составляет 15,66 квадратного километра. По месторождению выделяются пять участков (Северный, Южный, Восточный, Центральный, Западный) залежей железных руд. Балансовые запасы железных (магнетитовых) руд по категории В составляют 36,672 миллиона тонн, по категории С1 - 465,705 миллиона тонн, по С2 - 101,776 миллиона тонн. Забалансовые запасы Капаевского по категории С1 оцениваются в 18,401 миллиона тонн, по С2 - в 32,53 миллиона тонн.

иркутская область

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россия, иркутская область