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В России с начала года открыли семь месторождений углеводородов
В России с начала года открыли семь месторождений углеводородов - 27.08.2026, ПРАЙМ
В России с начала года открыли семь месторождений углеводородов
Семь месторождений углеводородов открыто в России с начала года, одно из них крупное и расположено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T22:28+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Семь месторождений углеводородов открыто в России с начала года, одно из них крупное и расположено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "В этом году уже были открыты семь новых месторождений. Одно из них крупное - это газоконденсатное месторождение им. Н.И. Григорьева в ЯНАО с запасами 50,2 миллиарда кубометров газа. Также открыто среднее по запасам нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение в Оренбургской области с 5,4 миллиарда кубометров газа", - сказал он. Министр добавил, что остальные месторождения открыты на территории Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, янао, оренбургская область, владивосток, александр козлов, минприроды, вэф
РОССИЯ, ЯНАО, Оренбургская область, Владивосток, Александр Козлов, Минприроды, ВЭФ
В России с начала года открыли семь месторождений углеводородов
Глава Минприроды Козлов: с начала года в России открыли семь месторождений углеводородов