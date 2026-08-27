Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России с начала года открыли семь месторождений углеводородов - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/mestorozhdeniya-872751579.html
В России с начала года открыли семь месторождений углеводородов
В России с начала года открыли семь месторождений углеводородов - 27.08.2026, ПРАЙМ
В России с начала года открыли семь месторождений углеводородов
Семь месторождений углеводородов открыто в России с начала года, одно из них крупное и расположено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T22:28+0300
2026-08-27T22:28+0300
россия
янао
оренбургская область
владивосток
александр козлов
минприроды
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872751579.jpg?1787858885
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Семь месторождений углеводородов открыто в России с начала года, одно из них крупное и расположено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "В этом году уже были открыты семь новых месторождений. Одно из них крупное - это газоконденсатное месторождение им. Н.И. Григорьева в ЯНАО с запасами 50,2 миллиарда кубометров газа. Также открыто среднее по запасам нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение в Оренбургской области с 5,4 миллиарда кубометров газа", - сказал он. Министр добавил, что остальные месторождения открыты на территории Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
янао
оренбургская область
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, янао, оренбургская область, владивосток, александр козлов, минприроды, вэф
РОССИЯ, ЯНАО, Оренбургская область, Владивосток, Александр Козлов, Минприроды, ВЭФ
22:28 27.08.2026
 
В России с начала года открыли семь месторождений углеводородов

Глава Минприроды Козлов: с начала года в России открыли семь месторождений углеводородов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Семь месторождений углеводородов открыто в России с начала года, одно из них крупное и расположено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В этом году уже были открыты семь новых месторождений. Одно из них крупное - это газоконденсатное месторождение им. Н.И. Григорьева в ЯНАО с запасами 50,2 миллиарда кубометров газа. Также открыто среднее по запасам нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение в Оренбургской области с 5,4 миллиарда кубометров газа", - сказал он.
Министр добавил, что остальные месторождения открыты на территории Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯЯНАООренбургская областьВладивостокАлександр КозловМинприродыВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала