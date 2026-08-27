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В России с начала года открыли семь месторождений углеводородов

В России с начала года открыли семь месторождений углеводородов - 27.08.2026, ПРАЙМ

В России с начала года открыли семь месторождений углеводородов

Семь месторождений углеводородов открыто в России с начала года, одно из них крупное и расположено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T22:28+0300

2026-08-27T22:28+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Семь месторождений углеводородов открыто в России с начала года, одно из них крупное и расположено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "В этом году уже были открыты семь новых месторождений. Одно из них крупное - это газоконденсатное месторождение им. Н.И. Григорьева в ЯНАО с запасами 50,2 миллиарда кубометров газа. Также открыто среднее по запасам нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение в Оренбургской области с 5,4 миллиарда кубометров газа", - сказал он. Министр добавил, что остальные месторождения открыты на территории Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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