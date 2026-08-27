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В МИД рассказали о вкладе Армении в общий бюджет ЕАЭС
В МИД рассказали о вкладе Армении в общий бюджет ЕАЭС - 27.08.2026, ПРАЙМ
В МИД рассказали о вкладе Армении в общий бюджет ЕАЭС
Вклад Армении в общий бюджет ЕАЭС составляет всего 1%, сообщил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T08:16+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Вклад Армении в общий бюджет ЕАЭС составляет всего 1%, сообщил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.
"На долю Армении приходится чуть более 1% от всех поступлений из стран "пятерки", за счет которых обеспечивается деятельность органов Союза", - сказал Агасандян.
Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, в апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Президент России Владимир Путин заявил, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
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финансы, мировая экономика, армения, владимир путин, ес, снг, мид рф
Финансы, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Владимир Путин, ЕС, СНГ, МИД РФ
В МИД рассказали о вкладе Армении в общий бюджет ЕАЭС
МИД: вклад Армении в общий бюджет ЕАЭС составляет всего 1%
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Вклад Армении в общий бюджет ЕАЭС составляет всего 1%, сообщил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.
"На долю Армении приходится чуть более 1% от всех поступлений из стран "пятерки", за счет которых обеспечивается деятельность органов Союза", - сказал Агасандян.
Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, в апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Президент России Владимир Путин заявил, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.