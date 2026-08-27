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Проект "Фрея" не компенсирует дефицит бюджета Украины, заявили в МИД - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Проект "Фрея" не компенсирует дефицит бюджета Украины, заявили в МИД
Проект "Фрея" не компенсирует дефицит бюджета Украины, заявили в МИД - 27.08.2026, ПРАЙМ
Проект "Фрея" не компенсирует дефицит бюджета Украины, заявили в МИД
Проект противоракетной обороны "Фрея", о запуске которого объявила "коалиция желающих", не способен компенсировать многомиллиардный дефицит бюджета украинского... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T12:16+0300
2026-08-27T12:16+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Проект противоракетной обороны "Фрея", о запуске которого объявила "коалиция желающих", не способен компенсировать многомиллиардный дефицит бюджета украинского минобороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге Захарова обратила внимание на то, что "британско-французский тандем объявил о форсировании программы "Фрея". По ее словам, это вызвано тем, что киевский режим столкнулся "с нулевой эффективностью ПВО и изменением риторики президента США (Дональда Трампа - ред.) по поводу поставок ракет для систем "Пэтриот". "Впрочем, все это (форсирование проекта "Фрея" - ред.) не способно компенсировать дефицит бюджета украинского минобороны, который приблизился к 27 миллиардам долларов", - указала Захарова. "Коалиция желающих" ранее объявила о запуске программы противоракетной обороны "Фрея". В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее "вдохновителями" стали Великобритания и Франция.
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РОССИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Мария Захарова, Дональд Трамп, МИД РФ, МИД
12:16 27.08.2026
 
Проект "Фрея" не компенсирует дефицит бюджета Украины, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: проект "Фрея" не компенсирует дефицит бюджета ВСУ

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Проект противоракетной обороны "Фрея", о запуске которого объявила "коалиция желающих", не способен компенсировать многомиллиардный дефицит бюджета украинского минобороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге Захарова обратила внимание на то, что "британско-французский тандем объявил о форсировании программы "Фрея". По ее словам, это вызвано тем, что киевский режим столкнулся "с нулевой эффективностью ПВО и изменением риторики президента США (Дональда Трампа - ред.) по поводу поставок ракет для систем "Пэтриот".
"Впрочем, все это (форсирование проекта "Фрея" - ред.) не способно компенсировать дефицит бюджета украинского минобороны, который приблизился к 27 миллиардам долларов", - указала Захарова.
"Коалиция желающих" ранее объявила о запуске программы противоракетной обороны "Фрея". В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее "вдохновителями" стали Великобритания и Франция.
 
РОССИЯСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯФРАНЦИЯМария ЗахароваДональд ТрампМИД РФМИД
 
 
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