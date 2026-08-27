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Составлен портрет типичного современного миллиардера - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Составлен портрет типичного современного миллиардера
Составлен портрет типичного современного миллиардера - 27.08.2026, ПРАЙМ
Составлен портрет типичного современного миллиардера
Типичный современный миллиардер - это мужчина старше 70 лет, самостоятельно создавший свое состояние, владеющий частным самолетом и увлекающийся спортом и... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:26+0300
2026-08-27T17:30+0300
бизнес
миллиардеры
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Типичный современный миллиардер - это мужчина старше 70 лет, самостоятельно создавший свое состояние, владеющий частным самолетом и увлекающийся спортом и филантропией, говорится в материалах аналитической компании Altrata. "Средний возраст миллиардера - 71 год, при этом лишь 9% из них моложе 50 лет. Женщины составляют всего 13% от общего числа миллиардеров. Большинство миллиардеров самостоятельно создали свои состояния, и лишь 8% полностью унаследовали свое богатство. Ведущей отраслью среди миллиардеров остаются банковское дело и финансовый сектор", - указали авторы исследования. Около 15% миллиардеров владеют частным самолетом - почти в три раза больше, чем доля владельцев роскошных яхт. Наиболее популярные увлечения миллиардеров - спорт и филантропия. В последние годы сочетание интереса к спорту и инвестиционных возможностей стало приобретать более стратегический характер: 201 миллиардер в мире (чуть более 5%) в настоящее время владеет прямой долей в спортивной команде или франшизе. Около пятой части миллиардеров родились за пределами страны, в которой они сейчас проживают. Почти 60% из них родились в Лондоне (48% по Великобритании в целом), в Сан-Франциско - 41%, а в Нью-Йорке - 19% (18% по США в целом). Аналитики отмечают, что почти 5 000 супругов и совершеннолетних детей унаследуют значительную часть из 6,6 триллиона долларов состояния миллиардеров, которое, как ожидается, будет передано по наследству в течение следующего десятилетия. При этом женщины составят значительную долю наследников. В их числе будет более 1 235 женщин - супруг миллиардеров. Средний возраст совершеннолетних детей, которые, как ожидается, унаследуют эти состояния, в настоящее время составляет 48 лет, а супругов - 66 лет. Около 23% потенциальных наследников из числа совершеннолетних детей уже работают вместе со своими родителями-миллиардерами в основном семейном бизнесе.
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бизнес, миллиардеры
Бизнес, миллиардеры
17:26 27.08.2026 (обновлено: 17:30 27.08.2026)
 
Составлен портрет типичного современного миллиардера

Altrata: современный миллиардер — мужчина старше 70 лет, владеющий частным самолетом

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Типичный современный миллиардер - это мужчина старше 70 лет, самостоятельно создавший свое состояние, владеющий частным самолетом и увлекающийся спортом и филантропией, говорится в материалах аналитической компании Altrata.
"Средний возраст миллиардера - 71 год, при этом лишь 9% из них моложе 50 лет. Женщины составляют всего 13% от общего числа миллиардеров. Большинство миллиардеров самостоятельно создали свои состояния, и лишь 8% полностью унаследовали свое богатство. Ведущей отраслью среди миллиардеров остаются банковское дело и финансовый сектор", - указали авторы исследования.
Около 15% миллиардеров владеют частным самолетом - почти в три раза больше, чем доля владельцев роскошных яхт. Наиболее популярные увлечения миллиардеров - спорт и филантропия. В последние годы сочетание интереса к спорту и инвестиционных возможностей стало приобретать более стратегический характер: 201 миллиардер в мире (чуть более 5%) в настоящее время владеет прямой долей в спортивной команде или франшизе.
Около пятой части миллиардеров родились за пределами страны, в которой они сейчас проживают. Почти 60% из них родились в Лондоне (48% по Великобритании в целом), в Сан-Франциско - 41%, а в Нью-Йорке - 19% (18% по США в целом).
Аналитики отмечают, что почти 5 000 супругов и совершеннолетних детей унаследуют значительную часть из 6,6 триллиона долларов состояния миллиардеров, которое, как ожидается, будет передано по наследству в течение следующего десятилетия. При этом женщины составят значительную долю наследников. В их числе будет более 1 235 женщин - супруг миллиардеров.
Средний возраст совершеннолетних детей, которые, как ожидается, унаследуют эти состояния, в настоящее время составляет 48 лет, а супругов - 66 лет. Около 23% потенциальных наследников из числа совершеннолетних детей уже работают вместе со своими родителями-миллиардерами в основном семейном бизнесе.
 
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