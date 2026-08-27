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Минприроды рассказало о планах недропользователей нарастить запасы золота

Минприроды рассказало о планах недропользователей нарастить запасы золота - 27.08.2026, ПРАЙМ

Минприроды рассказало о планах недропользователей нарастить запасы золота

Российские недропользователи планируют в этом году нарастить запасы золота на 1 тысячу тонн, серебра - на 312 тонн, а угля - на 969 миллионов тонн, рассказал в... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T12:44+0300

2026-08-27T12:44+0300

2026-08-27T12:44+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские недропользователи планируют в этом году нарастить запасы золота на 1 тысячу тонн, серебра - на 312 тонн, а угля - на 969 миллионов тонн, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Основной прирост запасов всегда происходит в конце года, когда они утверждаются и ставятся на государственный баланс. Сейчас пока планы. По данным Роснедр, недропользователи планируют сделать прирост запасов золота порядка 1 тысячи тонн, серебра - 312 тонн, угля - 969 миллионов тонн", - сказал он. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 10.00 мск.

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россия, промышленность, владивосток, александр козлов, минприроды, роснедра, вэф