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Минприроды рассказало о планах недропользователей нарастить запасы золота - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Минприроды рассказало о планах недропользователей нарастить запасы золота
Минприроды рассказало о планах недропользователей нарастить запасы золота - 27.08.2026, ПРАЙМ
Минприроды рассказало о планах недропользователей нарастить запасы золота
Российские недропользователи планируют в этом году нарастить запасы золота на 1 тысячу тонн, серебра - на 312 тонн, а угля - на 969 миллионов тонн, рассказал в... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T12:44+0300
2026-08-27T12:44+0300
россия
промышленность
владивосток
александр козлов
минприроды
роснедра
вэф
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские недропользователи планируют в этом году нарастить запасы золота на 1 тысячу тонн, серебра - на 312 тонн, а угля - на 969 миллионов тонн, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Основной прирост запасов всегда происходит в конце года, когда они утверждаются и ставятся на государственный баланс. Сейчас пока планы. По данным Роснедр, недропользователи планируют сделать прирост запасов золота порядка 1 тысячи тонн, серебра - 312 тонн, угля - 969 миллионов тонн", - сказал он. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 10.00 мск.
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россия, промышленность, владивосток, александр козлов, минприроды, роснедра, вэф
РОССИЯ, Промышленность, Владивосток, Александр Козлов, Минприроды, Роснедра, ВЭФ
12:44 27.08.2026
 
Минприроды рассказало о планах недропользователей нарастить запасы золота

Глава Минприроды Козлов: недропользователи планируют нарастить запасы золота и серебра

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские недропользователи планируют в этом году нарастить запасы золота на 1 тысячу тонн, серебра - на 312 тонн, а угля - на 969 миллионов тонн, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Основной прирост запасов всегда происходит в конце года, когда они утверждаются и ставятся на государственный баланс. Сейчас пока планы. По данным Роснедр, недропользователи планируют сделать прирост запасов золота порядка 1 тысячи тонн, серебра - 312 тонн, угля - 969 миллионов тонн", - сказал он.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 10.00 мск.
 
РОССИЯПромышленностьВладивостокАлександр КозловМинприродыРоснедраВЭФ
 
 
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