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В Минприроды оценили вероятность прироста запасов редкоземельных металлов

В Минприроды оценили вероятность прироста запасов редкоземельных металлов - 27.08.2026, ПРАЙМ

В Минприроды оценили вероятность прироста запасов редкоземельных металлов

Прирост запасов редкоземельных металлов в России в 2026 году не ожидается, важнее разрабатывать уже открытые месторождения, рассказал глава Минприроды РФ... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T15:23+0300

2026-08-27T15:23+0300

2026-08-27T15:23+0300

россия

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александр козлов

минприроды

вэф

редкоземельные элементы

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Прирост запасов редкоземельных металлов в России в 2026 году не ожидается, важнее разрабатывать уже открытые месторождения, рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "По редкоземельным металлам сырьевая база существенная, пока прироста не ожидается. Важнее вовлечь уже открытые месторождения в эксплуатацию", - отметил он, говоря о перспективах прироста запасов в 2026 году. Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз редкоземельных металлов в мире, занимая седьмое место по количеству запасов - они оцениваются в 28,4 миллиона тонн, говорил глава Минприроды в июне на ПМЭФ. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, промышленность, владивосток, александр козлов, минприроды, вэф, редкоземельные элементы