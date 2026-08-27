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В Минприроды оценили вероятность прироста запасов редкоземельных металлов - 27.08.2026, ПРАЙМ
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В Минприроды оценили вероятность прироста запасов редкоземельных металлов
В Минприроды оценили вероятность прироста запасов редкоземельных металлов - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Минприроды оценили вероятность прироста запасов редкоземельных металлов
Прирост запасов редкоземельных металлов в России в 2026 году не ожидается, важнее разрабатывать уже открытые месторождения, рассказал глава Минприроды РФ... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T15:23+0300
2026-08-27T15:23+0300
россия
промышленность
владивосток
александр козлов
минприроды
вэф
редкоземельные элементы
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Прирост запасов редкоземельных металлов в России в 2026 году не ожидается, важнее разрабатывать уже открытые месторождения, рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "По редкоземельным металлам сырьевая база существенная, пока прироста не ожидается. Важнее вовлечь уже открытые месторождения в эксплуатацию", - отметил он, говоря о перспективах прироста запасов в 2026 году. Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз редкоземельных металлов в мире, занимая седьмое место по количеству запасов - они оцениваются в 28,4 миллиона тонн, говорил глава Минприроды в июне на ПМЭФ. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, промышленность, владивосток, александр козлов, минприроды, вэф, редкоземельные элементы
РОССИЯ, Промышленность, Владивосток, Александр Козлов, Минприроды, ВЭФ, редкоземельные элементы
15:23 27.08.2026
 
В Минприроды оценили вероятность прироста запасов редкоземельных металлов

Козлов: прироста запасов редкоземельных металлов в России в 2026 году не ожидается

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Прирост запасов редкоземельных металлов в России в 2026 году не ожидается, важнее разрабатывать уже открытые месторождения, рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"По редкоземельным металлам сырьевая база существенная, пока прироста не ожидается. Важнее вовлечь уже открытые месторождения в эксплуатацию", - отметил он, говоря о перспективах прироста запасов в 2026 году.
Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз редкоземельных металлов в мире, занимая седьмое место по количеству запасов - они оцениваются в 28,4 миллиона тонн, говорил глава Минприроды в июне на ПМЭФ.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯПромышленностьВладивостокАлександр КозловМинприродыВЭФредкоземельные элементы
 
 
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