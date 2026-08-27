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Минпромторг подготовил список критически важных объектов - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг подготовил список критически важных объектов
Минпромторг подготовил список критически важных объектов - 27.08.2026, ПРАЙМ
Минпромторг подготовил список критически важных объектов
Минпромторг России во взаимодействии с представителями бизнеса подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов, говорится... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:26+0300
2026-08-27T18:26+0300
денис мантуров
александр новак
дмитрий григоренко
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872743149.jpg?1787844414
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минпромторг России во взаимодействии с представителями бизнеса подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов, говорится в сообщении пресс-службы правительства. В четверг первый вице-премьер России Денис Мантуров провел первое заседание новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Первая встреча в рамках подкомиссии была посвящена вопросам защиты объектов логистики и торговли. "Минпромторгом во взаимодействии с представителями бизнеса уже подготовлен список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов", – говорится в сообщении. Ранее правительство России утвердило состав по подкомиссии обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Ее возглавил Мантуров, а заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой. Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.
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40
денис мантуров, александр новак, дмитрий григоренко, минпромторг
Денис Мантуров, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Минпромторг
18:26 27.08.2026
 
Минпромторг подготовил список критически важных объектов

Минпромторг подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минпромторг России во взаимодействии с представителями бизнеса подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В четверг первый вице-премьер России Денис Мантуров провел первое заседание новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Первая встреча в рамках подкомиссии была посвящена вопросам защиты объектов логистики и торговли.
"Минпромторгом во взаимодействии с представителями бизнеса уже подготовлен список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов", – говорится в сообщении.
Ранее правительство России утвердило состав по подкомиссии обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Ее возглавил Мантуров, а заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой.
Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.
 
Денис МантуровАлександр НовакДмитрий ГригоренкоМинпромторг
 
 
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