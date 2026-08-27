Минпромторг подготовил список критически важных объектов
Минпромторг подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минпромторг России во взаимодействии с представителями бизнеса подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В четверг первый вице-премьер России Денис Мантуров провел первое заседание новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Первая встреча в рамках подкомиссии была посвящена вопросам защиты объектов логистики и торговли.
"Минпромторгом во взаимодействии с представителями бизнеса уже подготовлен список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов", – говорится в сообщении.
Ранее правительство России утвердило состав по подкомиссии обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Ее возглавил Мантуров, а заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой.
Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.