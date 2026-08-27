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Минпромторг подготовил список критически важных объектов

Минпромторг подготовил список критически важных объектов - 27.08.2026, ПРАЙМ

Минпромторг подготовил список критически важных объектов

Минпромторг России во взаимодействии с представителями бизнеса подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов, говорится... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:26+0300

2026-08-27T18:26+0300

2026-08-27T18:26+0300

денис мантуров

александр новак

дмитрий григоренко

минпромторг

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минпромторг России во взаимодействии с представителями бизнеса подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов, говорится в сообщении пресс-службы правительства. В четверг первый вице-премьер России Денис Мантуров провел первое заседание новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Первая встреча в рамках подкомиссии была посвящена вопросам защиты объектов логистики и торговли. "Минпромторгом во взаимодействии с представителями бизнеса уже подготовлен список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов", – говорится в сообщении. Ранее правительство России утвердило состав по подкомиссии обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Ее возглавил Мантуров, а заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой. Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

денис мантуров, александр новак, дмитрий григоренко, минпромторг