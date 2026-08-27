https://1prime.ru/20260827/mishustin-872735712.html

Мишустин рассказал о спросе на российские сельхозтовары

Мишустин рассказал о спросе на российские сельхозтовары - 27.08.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о спросе на российские сельхозтовары

Российские сельскохозяйственные товары пользуются в мире спросом, при этом в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции, заявил... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T16:07+0300

2026-08-27T16:07+0300

2026-08-27T16:07+0300

сельское хозяйство

россия

михаил мишустин

минсельхоз

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские сельскохозяйственные товары пользуются в мире спросом, при этом в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары в мире есть. У нас в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции, а это рабочие места не только в агропромышленном комплексе, а также в целом ряде смежных производств", - сказал он, выступая на заседании правительства. Накануне Минсельхоз России сообщил, что Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27,9 миллиона гектаров. Урожай уже выше уровня прошлого года на 12,5%.

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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин, минсельхоз