https://1prime.ru/20260827/mishustin-872735712.html
Мишустин рассказал о спросе на российские сельхозтовары
Мишустин рассказал о спросе на российские сельхозтовары - 27.08.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о спросе на российские сельхозтовары
Российские сельскохозяйственные товары пользуются в мире спросом, при этом в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции, заявил... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:07+0300
2026-08-27T16:07+0300
2026-08-27T16:07+0300
сельское хозяйство
россия
михаил мишустин
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872735712.jpg?1787836043
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские сельскохозяйственные товары пользуются в мире спросом, при этом в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары в мире есть. У нас в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции, а это рабочие места не только в агропромышленном комплексе, а также в целом ряде смежных производств", - сказал он, выступая на заседании правительства.
Накануне Минсельхоз России сообщил, что Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27,9 миллиона гектаров. Урожай уже выше уровня прошлого года на 12,5%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, михаил мишустин, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минсельхоз
Мишустин рассказал о спросе на российские сельхозтовары
Мишустин: в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские сельскохозяйственные товары пользуются в мире спросом, при этом в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары в мире есть. У нас в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции, а это рабочие места не только в агропромышленном комплексе, а также в целом ряде смежных производств", - сказал он, выступая на заседании правительства.
Накануне Минсельхоз России сообщил, что Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27,9 миллиона гектаров. Урожай уже выше уровня прошлого года на 12,5%.