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Мишустин поручил Минсельхозу оперативно реагировать на внештатные ситуации
Мишустин поручил Минсельхозу оперативно реагировать на внештатные ситуации - 27.08.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил Минсельхозу оперативно реагировать на внештатные ситуации
Премьер-министр Михаил Мишустин указал на важность того, чтобы Минсельхоз в дальнейшем продолжил оперативно реагировать на внештатные ситуации и при... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:13+0300
2026-08-27T16:13+0300
2026-08-27T16:15+0300
сельское хозяйство
россия
михаил мишустин
минсельхоз
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин указал на важность того, чтобы Минсельхоз в дальнейшем продолжил оперативно реагировать на внештатные ситуации и при необходимости был готов оказать помощь сельхозпроизводителям и регионам. Ранее в четверг он заявил, что правительство России выделит свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. "Важно, чтобы Минсельхоз и далее оперативно реагировал на внештатные ситуации, при необходимости был готов оказать помощь и сельхозпроизводителям, и нашим регионам", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.
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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минсельхоз
Мишустин поручил Минсельхозу оперативно реагировать на внештатные ситуации
Мишустин призвал Минсельхоз оперативно реагировать на внештатные ситуации
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин указал на важность того, чтобы Минсельхоз в дальнейшем продолжил оперативно реагировать на внештатные ситуации и при необходимости был готов оказать помощь сельхозпроизводителям и регионам.
Ранее в четверг он заявил, что правительство России выделит свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам.
"Важно, чтобы Минсельхоз и далее оперативно реагировал на внештатные ситуации, при необходимости был готов оказать помощь и сельхозпроизводителям, и нашим регионам", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.