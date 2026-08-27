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Мишустин поручил Минсельхозу оперативно реагировать на внештатные ситуации

Мишустин поручил Минсельхозу оперативно реагировать на внештатные ситуации - 27.08.2026, ПРАЙМ

Мишустин поручил Минсельхозу оперативно реагировать на внештатные ситуации

Премьер-министр Михаил Мишустин указал на важность того, чтобы Минсельхоз в дальнейшем продолжил оперативно реагировать на внештатные ситуации и при... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T16:13+0300

2026-08-27T16:13+0300

2026-08-27T16:15+0300

сельское хозяйство

россия

михаил мишустин

минсельхоз

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин указал на важность того, чтобы Минсельхоз в дальнейшем продолжил оперативно реагировать на внештатные ситуации и при необходимости был готов оказать помощь сельхозпроизводителям и регионам. Ранее в четверг он заявил, что правительство России выделит свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. "Важно, чтобы Минсельхоз и далее оперативно реагировал на внештатные ситуации, при необходимости был готов оказать помощь и сельхозпроизводителям, и нашим регионам", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин, минсельхоз