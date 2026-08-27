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Мишустин поручил Минсельхозу оперативно реагировать на внештатные ситуации - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Мишустин поручил Минсельхозу оперативно реагировать на внештатные ситуации
Мишустин поручил Минсельхозу оперативно реагировать на внештатные ситуации - 27.08.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил Минсельхозу оперативно реагировать на внештатные ситуации
Премьер-министр Михаил Мишустин указал на важность того, чтобы Минсельхоз в дальнейшем продолжил оперативно реагировать на внештатные ситуации и при... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:13+0300
2026-08-27T16:15+0300
сельское хозяйство
россия
михаил мишустин
минсельхоз
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин указал на важность того, чтобы Минсельхоз в дальнейшем продолжил оперативно реагировать на внештатные ситуации и при необходимости был готов оказать помощь сельхозпроизводителям и регионам. Ранее в четверг он заявил, что правительство России выделит свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. "Важно, чтобы Минсельхоз и далее оперативно реагировал на внештатные ситуации, при необходимости был готов оказать помощь и сельхозпроизводителям, и нашим регионам", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.
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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минсельхоз
16:13 27.08.2026 (обновлено: 16:15 27.08.2026)
 
Мишустин поручил Минсельхозу оперативно реагировать на внештатные ситуации

Мишустин призвал Минсельхоз оперативно реагировать на внештатные ситуации

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин указал на важность того, чтобы Минсельхоз в дальнейшем продолжил оперативно реагировать на внештатные ситуации и при необходимости был готов оказать помощь сельхозпроизводителям и регионам.
Ранее в четверг он заявил, что правительство России выделит свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам.
"Важно, чтобы Минсельхоз и далее оперативно реагировал на внештатные ситуации, при необходимости был готов оказать помощь и сельхозпроизводителям, и нашим регионам", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯМихаил МишустинМинсельхоз
 
 
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