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МККК посетил два подвергшихся ударам склада Wildberries в Ленобласти - 27.08.2026, ПРАЙМ
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МККК посетил два подвергшихся ударам склада Wildberries в Ленобласти
МККК посетил два подвергшихся ударам склада Wildberries в Ленобласти - 27.08.2026, ПРАЙМ
МККК посетил два подвергшихся ударам склада Wildberries в Ленобласти
Представители Международного комитета Красного креста (МККК) посетили 26 августа два подвергшихся ударам складских комплекса Wildberries в Ленинградской... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:39+0300
2026-08-27T18:39+0300
россия
общество
ленинградская область
москва
украина
мккк
wildberries
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Представители Международного комитета Красного креста (МККК) посетили 26 августа два подвергшихся ударам складских комплекса Wildberries в Ленинградской области, встретились с сотрудниками и руководителями, которые были на объектах во время инцидентов, сообщили РИА Новости в офисе организации в Москве. "Вчера МККК посетил два складских комплекса в Ленинградской области, пострадавших от боевых действий в рамках международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Цель таких визитов — увидеть своими глазами последствия конфликта и выслушать тех, кто был свидетелем событий", - говорится в комментарии офиса в четверг. Представители МККК встретились с "сотрудниками и руководителями, находившимися на объектах во время инцидентов, а также с другими людьми, эвакуированными в безопасное место", сообщили в офисе. "Результаты этих визитов не публикуются, и МККК не поддерживает никакие заявления, сделанные от его имени. Это соответствует принципам работы МККК по всему миру", - отметили в организации. В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Волгограде, Удмуртии, Ленинградской, Тамбовской, Пензенской, Самарской и Владимирской областях. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах.
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РОССИЯ, Общество , Ленинградская область, МОСКВА, УКРАИНА, МККК, Wildberries, СК РФ
18:39 27.08.2026
 
МККК посетил два подвергшихся ударам склада Wildberries в Ленобласти

МККК посетил два подвергшихся ударам складских комплекса Wildberries в Ленобласти

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Представители Международного комитета Красного креста (МККК) посетили 26 августа два подвергшихся ударам складских комплекса Wildberries в Ленинградской области, встретились с сотрудниками и руководителями, которые были на объектах во время инцидентов, сообщили РИА Новости в офисе организации в Москве.
"Вчера МККК посетил два складских комплекса в Ленинградской области, пострадавших от боевых действий в рамках международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Цель таких визитов — увидеть своими глазами последствия конфликта и выслушать тех, кто был свидетелем событий", - говорится в комментарии офиса в четверг.
Представители МККК встретились с "сотрудниками и руководителями, находившимися на объектах во время инцидентов, а также с другими людьми, эвакуированными в безопасное место", сообщили в офисе.
"Результаты этих визитов не публикуются, и МККК не поддерживает никакие заявления, сделанные от его имени. Это соответствует принципам работы МККК по всему миру", - отметили в организации.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Волгограде, Удмуртии, Ленинградской, Тамбовской, Пензенской, Самарской и Владимирской областях. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах.
 
РОССИЯОбществоЛенинградская областьМОСКВАУКРАИНАМКККWildberriesСК РФ
 
 
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