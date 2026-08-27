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Москва выступает регионом-флагманом по развитию ВЭД, заявили в АЭИ - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Москва выступает регионом-флагманом по развитию ВЭД, заявили в АЭИ
Москва выступает регионом-флагманом по развитию ВЭД, заявили в АЭИ - 27.08.2026, ПРАЙМ
Москва выступает регионом-флагманом по развитию ВЭД, заявили в АЭИ
Москва выступает сегодня регионом-флагманом по развитию внешнеэкономической деятельности РФ, кроме поставок товаров, стратегическим вектором ВЭД столицы... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:59+0300
2026-08-27T17:00+0300
россия
москва
ближний восток
китай
снг
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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Москва выступает сегодня регионом-флагманом по развитию внешнеэкономической деятельности РФ, кроме поставок товаров, стратегическим вектором ВЭД столицы становится экспорт услуг - цифровых технологий, финансовых продуктов, а также образовательных и профессиональных услуг, заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Москва сегодня выступает регионом-флагманом по развитию внешнеэкономической деятельности (ВЭД), демонстрируя постоянный рост экспортных показателей. Столичный бизнес отличается высоким уровнем активности и стратегическим мышлением, а в городе созданы все условия для развертывания высокотехнологичных производств",- сказал он в кулуарах круглого стола АЭИ "Внешнеэкономическая деятельность: новые возможности и системные решения для бизнеса". По его словам, география присутствия московских компаний масштабна и не ограничивается одним конкретным регионом. "Столичный бизнес ориентирован на широкую международную экспортную экспансию. В контуре успешного взаимодействия традиционно присутствуют страны СНГ, а также динамично развивающиеся направления: Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Китай и Индия",- заметил собеседник агентства. В числе наиболее перспективных областей сотрудничества, добавил Леер, выделяется промышленно-технологическая кооперация и экспорт высокотехнологичной продукции. Важную роль играют субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), составляющие значительную часть московских несырьевых экспортеров. "Помимо поставок товаров, стратегическим вектором становится экспорт услуг - цифровых технологий, логистических решений, финансовых продуктов, а также образовательных и профессиональных услуг. Интеллектуальные кадры и прорывные решения московских специалистов позволяют столице активно развивать не только товарный, но и сервисный экспорт",- заключил президент АЭИ.
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40
192
40
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россия, москва, ближний восток, китай, снг
РОССИЯ, МОСКВА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КИТАЙ, СНГ
16:59 27.08.2026 (обновлено: 17:00 27.08.2026)
 
Москва выступает регионом-флагманом по развитию ВЭД, заявили в АЭИ

Глава АЭИ Леер: Москва выступает регионом-флагманом по развитию ВЭД

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Москва выступает сегодня регионом-флагманом по развитию внешнеэкономической деятельности РФ, кроме поставок товаров, стратегическим вектором ВЭД столицы становится экспорт услуг - цифровых технологий, финансовых продуктов, а также образовательных и профессиональных услуг, заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Москва сегодня выступает регионом-флагманом по развитию внешнеэкономической деятельности (ВЭД), демонстрируя постоянный рост экспортных показателей. Столичный бизнес отличается высоким уровнем активности и стратегическим мышлением, а в городе созданы все условия для развертывания высокотехнологичных производств",- сказал он в кулуарах круглого стола АЭИ "Внешнеэкономическая деятельность: новые возможности и системные решения для бизнеса".
По его словам, география присутствия московских компаний масштабна и не ограничивается одним конкретным регионом. "Столичный бизнес ориентирован на широкую международную экспортную экспансию. В контуре успешного взаимодействия традиционно присутствуют страны СНГ, а также динамично развивающиеся направления: Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Китай и Индия",- заметил собеседник агентства.
В числе наиболее перспективных областей сотрудничества, добавил Леер, выделяется промышленно-технологическая кооперация и экспорт высокотехнологичной продукции. Важную роль играют субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), составляющие значительную часть московских несырьевых экспортеров.
"Помимо поставок товаров, стратегическим вектором становится экспорт услуг - цифровых технологий, логистических решений, финансовых продуктов, а также образовательных и профессиональных услуг. Интеллектуальные кадры и прорывные решения московских специалистов позволяют столице активно развивать не только товарный, но и сервисный экспорт",- заключил президент АЭИ.
 
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