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На ряде участков в Москве временно перекрыли движение
На ряде участков в Москве временно перекрыли движение - 27.08.2026, ПРАЙМ
На ряде участков в Москве временно перекрыли движение
Движение временно перекрыто на ряде участков в Москве в четверг вечером, сообщает столичный департамент транспорта. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T19:01+0300
2026-08-27T19:01+0300
2026-08-27T19:01+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Движение временно перекрыто на ряде участков в Москве в четверг вечером, сообщает столичный департамент транспорта. "Движение временно закрыто: на Озерной улице в районе МКАД по направлению в область. На Боровском шоссе в районе МКАД по направлению в центр. На проспекте Генерала Дорохова в районе МКАД по направлению в область. На Сколковском шоссе в районе МКАД в каждом направлении", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В дептрансе добавили, что движение также ограничено на съезде с улицы Горбунова и на съезде с Молодогвардейской улицы на внутреннюю сторону МКАД. Кроме того, сообщается о временных перекрытиях на трех полосах из четырех на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр и на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе. "Движение временно закрыто: на съездах с Можайского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. На съезде с улицы Академика Чазова на внутреннюю сторону МКАД", - заключили в дептрансе.
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На ряде участков в Москве временно перекрыли движение
Дептранс Москвы: движение временно перекрыли на нескольких участках в четверг вечером
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Движение временно перекрыто на ряде участков в Москве в четверг вечером, сообщает столичный департамент транспорта.
"Движение временно закрыто: на Озерной улице в районе МКАД по направлению в область. На Боровском шоссе в районе МКАД по направлению в центр. На проспекте Генерала Дорохова в районе МКАД по направлению в область. На Сколковском шоссе в районе МКАД в каждом направлении", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе добавили, что движение также ограничено на съезде с улицы Горбунова и на съезде с Молодогвардейской улицы на внутреннюю сторону МКАД.
Кроме того, сообщается о временных перекрытиях на трех полосах из четырех на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр и на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе.
"Движение временно закрыто: на съездах с Можайского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. На съезде с улицы Академика Чазова на внутреннюю сторону МКАД", - заключили в дептрансе.