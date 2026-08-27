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В Москве возобновили движение на ряде участков
В Москве возобновили движение на ряде участков - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Москве возобновили движение на ряде участков
Движение возобновлено на ряде участков в Москве в четверг вечером, сообщает столичный департамент транспорта. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T19:39+0300
2026-08-27T19:39+0300
2026-08-27T19:39+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Движение возобновлено на ряде участков в Москве в четверг вечером, сообщает столичный департамент транспорта.
"Движение открыто: На Озерной улице в районе МКАД по направлению в область. На Боровском шоссе в районе МКАД по направлению в центр. На проспекте Генерала Дорохова в районе МКАД по направлению в область. На Сколковском шоссе в районе МКАД в каждом направлении. На съезде с улицы Горбунова на внутреннюю сторону МКАД", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе также добавили, что движение восстановлено на съездах с Молодогвардейской улицы, улицы Академика Чазова и Можайского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.
Кроме того, сообщается о снятии временных перекрытиях на четырех полосах из пяти на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе и на трех полосах из четырех на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
В Москве возобновили движение на ряде участков
Дептранс Москвы сообщил о возобновлении движения на ряде участков в четверг вечером
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Движение возобновлено на ряде участков в Москве в четверг вечером, сообщает столичный департамент транспорта.
"Движение открыто: На Озерной улице в районе МКАД по направлению в область. На Боровском шоссе в районе МКАД по направлению в центр. На проспекте Генерала Дорохова в районе МКАД по направлению в область. На Сколковском шоссе в районе МКАД в каждом направлении. На съезде с улицы Горбунова на внутреннюю сторону МКАД", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе также добавили, что движение восстановлено на съездах с Молодогвардейской улицы, улицы Академика Чазова и Можайского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.
Кроме того, сообщается о снятии временных перекрытиях на четырех полосах из пяти на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе и на трех полосах из четырех на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр.