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Nesma Airlines возместит пассажирам расходы на дорогу в Москву

Nesma Airlines возместит пассажирам расходы на дорогу в Москву - 27.08.2026, ПРАЙМ

Nesma Airlines возместит пассажирам расходы на дорогу в Москву

Египетская авиакомпания Nesma Airlines возместит пассажирам рейса Шарм-эш-Шейх - Москва расходы на самостоятельную поездку из Екатеринбурга в российскую столицу | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T19:57+0300

2026-08-27T19:57+0300

2026-08-27T20:02+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Египетская авиакомпания Nesma Airlines возместит пассажирам рейса Шарм-эш-Шейх - Москва расходы на самостоятельную поездку из Екатеринбурга в российскую столицу после вынужденной посадки самолета, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Самолет Nesma Airlines совершил посадку в Екатеринбурге в 04.20 утра из-за ограничений по маршруту следования. Аэропорт "Внуково" сообщал, что не отказывал в посадке самолету Nesma Airlines. Уральская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за незапланированной посадки в Екатеринбурге рейса Nesma Airlines из Шарм-эш-Шейха и отменой его перелета в Москву. "Авиакомпания подтверждает свои обязательства по полному возмещению расходов, понесенных пассажирами. Пассажиры могут подать заявления вместе с подтверждающими транспортные расходы документами, и авиакомпания оперативно произведет возмещение", - говорится в ответе Nesma Airlines на запрос РИА Новости. В авиакомпании пояснили, что сразу после изменения маршрута пытались организовать альтернативную перевозку пассажиров в Москву. Однако свободных мест, достаточных для перевозки всех пассажиров, не оказалось ни на поездах, ни на внутренних авиарейсах. "В связи с этими форс-мажорными обстоятельствами и отсутствием приемлемых альтернатив пассажирам было рекомендовано самостоятельно выбрать наиболее подходящий способ добраться до Москвы", - добавили в Nesma Airlines.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва