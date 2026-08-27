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В Москве восстановили движение на улице Каховка после ДТП
В Москве восстановили движение на улице Каховка после ДТП - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Москве восстановили движение на улице Каховка после ДТП
Движение восстановлено на улице Каховка в Москве после ДТП, сообщил столичный департамент транспорта. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T22:40+0300
2026-08-27T22:40+0300
2026-08-27T22:48+0300
общество
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Движение восстановлено на улице Каховка в Москве после ДТП, сообщил столичный департамент транспорта. Ранее в ведомстве сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Каховка в Москве, на месте работали оперативные службы города. "Движение на улице Каховка восстановлено", - говорится в сообщении дептранса в канале на платформе "Макс".
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общество , россия, москва, дтп
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, ДТП
В Москве восстановили движение на улице Каховка после ДТП
Дептранс Москвы: на улице Каховка после ДТП восстановили движение
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Движение восстановлено на улице Каховка в Москве после ДТП, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее в ведомстве сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Каховка в Москве, на месте работали оперативные службы города.
"Движение на улице Каховка восстановлено", - говорится в сообщении дептранса в канале на платформе "Макс".