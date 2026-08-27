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Чистая прибыль "Софтлайна" по МСФО в I полугодии составила 892 млн рублей

Чистая прибыль "Софтлайна" по МСФО в I полугодии составила 892 млн рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Софтлайна" по МСФО в I полугодии составила 892 млн рублей

Чистая прибыль по МСФО компании "Софтлайн" по итогам первого полугодия 2026 года составила 892 миллиона рублей против убытка в 88 миллионов рублей в аналогичном | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T09:29+0300

2026-08-27T09:29+0300

2026-08-27T09:29+0300

бизнес

финансы

софтлайн

softline

noventiq

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО компании "Софтлайн" по итогам первого полугодия 2026 года составила 892 миллиона рублей против убытка в 88 миллионов рублей в аналогичном периоде годом ранее, говорится в отчете компании по МСФО. Оборот "Софтлайна" при этом вырос на 15%, составив 53,11 миллиарда рублей. Отмечается, что 32% показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений группы. Валовая прибыль увеличилась на 16%, до 11,6 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA составила 4,45 миллиарда рублей (рост на 27%). "Итоги квартала и полугодия свидетельствуют о правильности выбранной стратегии развития и позволяют нам с уверенностью подтвердить прогноз группы на 2026 год... Мы ожидаем рост оборота до 145-155 миллиардов рублей, валовой прибыли - до 30-35 миллиардов рублей, скорректированной EBITDA - до 9-9,5 миллиардов рублей. При этом соотношение чистого долга к EBITDA по итогам года ожидается на уровне не более 2,0x", - сказал финансовый директор ПАО "Софтлайн" Артем Тараканов, его слова приводятся в пресс-релизе. В июне 2026 года акционеры ПАО "Софтлайн" в ходе годового общего собрания приняли решение впервые выплатить дивиденды, отметили в компании. В соответствии с рекомендацией совета директоров на выплату дивидендов по итогам 2025 года владельцам обыкновенных акций ПАО "Софтлайн" направлено 25% от чистой прибыли компании - 72 миллиона рублей. Группа компаний Softline, основанная в 1993 году, предоставляет технологические сервисы в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. В октябре 2022 года группа разделила бизнес на российский (ПАО "Софтлайн") и международный. В международном подразделении прошел ребрендинг, теперь оно функционирует под брендом Noventiq.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, софтлайн, softline, noventiq