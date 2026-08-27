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Житель Новосибирска выиграл в онлайн-лотерее 10 миллионов рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Житель Новосибирска выиграл в онлайн-лотерее 10 миллионов рублей
Житель Новосибирска выиграл в онлайн-лотерее 10 миллионов рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ
Житель Новосибирска выиграл в онлайн-лотерее 10 миллионов рублей
Житель Новосибирской области стал мультимиллионером благодаря своему увлечению авиацией: он выбрал онлайн-лотерею, поскольку ему понравилось изображение крыла... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T08:37+0300
2026-08-27T08:47+0300
бизнес
общество
минфин
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Житель Новосибирской области стал мультимиллионером благодаря своему увлечению авиацией: он выбрал онлайн-лотерею, поскольку ему понравилось изображение крыла самолета в анонсе игры на сайте, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином. "Житель Новосибирской области Вадим стал мультимиллионером, выиграв первый после перезапуска онлайн-лотереи "5 из 37" суперприз – 10 миллионов рублей. По словам мужчины, игру он выбрал из-за изображения крыла самолета, поскольку давно увлекается авиацией", - поделились в компании. Победитель приобрел пять билетов тиража, при выборе которых ориентировался на даты рождения близких. Одна из таких комбинаций в итоге принесла ему суперприз – 10 миллионов рублей. Благодаря выигрышу победитель первым делом погасит кредиты, а судьбу оставшейся суммы обсудит с семьей. По его словам, раньше по мере возможности он помогал другим, так что какую-то часть приза он намерен направить на благотворительность.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, общество , минфин
Бизнес, Общество , Минфин
08:37 27.08.2026 (обновлено: 08:47 27.08.2026)
 
Житель Новосибирска выиграл в онлайн-лотерее 10 миллионов рублей

"Национальная Лотерея": житель Новосибирской области выиграл 10 млн руб в онлайн-лотерею

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Житель Новосибирской области стал мультимиллионером благодаря своему увлечению авиацией: он выбрал онлайн-лотерею, поскольку ему понравилось изображение крыла самолета в анонсе игры на сайте, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.
"Житель Новосибирской области Вадим стал мультимиллионером, выиграв первый после перезапуска онлайн-лотереи "5 из 37" суперприз – 10 миллионов рублей. По словам мужчины, игру он выбрал из-за изображения крыла самолета, поскольку давно увлекается авиацией", - поделились в компании.
Победитель приобрел пять билетов тиража, при выборе которых ориентировался на даты рождения близких. Одна из таких комбинаций в итоге принесла ему суперприз – 10 миллионов рублей.
Благодаря выигрышу победитель первым делом погасит кредиты, а судьбу оставшейся суммы обсудит с семьей. По его словам, раньше по мере возможности он помогал другим, так что какую-то часть приза он намерен направить на благотворительность.
 
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