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Житель Новосибирска выиграл в онлайн-лотерее 10 миллионов рублей

Житель Новосибирска выиграл в онлайн-лотерее 10 миллионов рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ

Житель Новосибирска выиграл в онлайн-лотерее 10 миллионов рублей

Житель Новосибирской области стал мультимиллионером благодаря своему увлечению авиацией: он выбрал онлайн-лотерею, поскольку ему понравилось изображение крыла... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T08:37+0300

2026-08-27T08:37+0300

2026-08-27T08:47+0300

бизнес

общество

минфин

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Житель Новосибирской области стал мультимиллионером благодаря своему увлечению авиацией: он выбрал онлайн-лотерею, поскольку ему понравилось изображение крыла самолета в анонсе игры на сайте, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином. "Житель Новосибирской области Вадим стал мультимиллионером, выиграв первый после перезапуска онлайн-лотереи "5 из 37" суперприз – 10 миллионов рублей. По словам мужчины, игру он выбрал из-за изображения крыла самолета, поскольку давно увлекается авиацией", - поделились в компании. Победитель приобрел пять билетов тиража, при выборе которых ориентировался на даты рождения близких. Одна из таких комбинаций в итоге принесла ему суперприз – 10 миллионов рублей. Благодаря выигрышу победитель первым делом погасит кредиты, а судьбу оставшейся суммы обсудит с семьей. По его словам, раньше по мере возможности он помогал другим, так что какую-то часть приза он намерен направить на благотворительность.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , минфин