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"Норникель" завершит нулевой цикл строительства ЗИФ в Забайкалье - 27.08.2026, ПРАЙМ
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"Норникель" завершит нулевой цикл строительства ЗИФ в Забайкалье
"Норникель" завершит нулевой цикл строительства ЗИФ в Забайкалье - 27.08.2026, ПРАЙМ
"Норникель" завершит нулевой цикл строительства ЗИФ в Забайкалье
"Норникель" завершит нулевой цикл строительства новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) в Забайкальском дивизионе (на Быстринском месторождении) в феврале 2027 | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:12+0300
2026-08-27T18:12+0300
промышленность
гмк норильский никель
норникель
интеррос
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Норникель" завершит нулевой цикл строительства новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) в Забайкальском дивизионе (на Быстринском месторождении) в феврале 2027 года, сообщила компания. "На "Быстре" выходит на финишную прямую нулевой цикл строительства новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) - инженеры завершат его в феврале 2027 года", - сказано в официальном Telegram-канале компании. Стройка идет в круглосуточном режиме - в дневную и ночную смены работают 756 человек, подчеркнули в "Норникеле". На площадку уже доставили шаровые мельницы и мельницы полусамоизмельчения, в которых руда будет перерабатываться для извлечения ценного металла. Отмечается, что на данный момент заканчивается самая сложная подземная часть работы. "Чтобы фабрика выдержала забайкальские морозы и сейсмические толчки, на участках строительства корпуса крупного дробления, склада крупнодробленой руды и главного корпуса установили 1986 буронабивных свай", - сказано в сообщении. "Норникель" планирует запустить золотоизвлекательную фабрику в Забайкальском дивизионе в конце 2027 года – начале 2028 года, рассказал в январе первый вице-президент – операционный директор компании Евгений Федоров. В октябре генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин рассказал РИА Новости, что через два года на Быстринском месторождении может состояться запуск первой золотоизвлекательной фабрики. Быстринский ГОК добывает и перерабатывает руду Быстринского полиметаллического месторождения открытым способом и производит медный, железорудный и золотосодержащий концентраты. Группа "Норильский никель" владеет 50,01% ООО "ГРК "Быстринское", "Интеррос" - 36,66%, компании United Resources Ltd. принадлежит 13,33%.
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промышленность, гмк норильский никель, норникель, интеррос
Промышленность, ГМК Норильский никель, Норникель, Интеррос
18:12 27.08.2026
 
"Норникель" завершит нулевой цикл строительства ЗИФ в Забайкалье

"Норникель" завершит нулевой цикл строительства золотоизвлекательной фабрики в Забайкалье

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Норникель" завершит нулевой цикл строительства новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) в Забайкальском дивизионе (на Быстринском месторождении) в феврале 2027 года, сообщила компания.
"На "Быстре" выходит на финишную прямую нулевой цикл строительства новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) - инженеры завершат его в феврале 2027 года", - сказано в официальном Telegram-канале компании.
Стройка идет в круглосуточном режиме - в дневную и ночную смены работают 756 человек, подчеркнули в "Норникеле". На площадку уже доставили шаровые мельницы и мельницы полусамоизмельчения, в которых руда будет перерабатываться для извлечения ценного металла.
Отмечается, что на данный момент заканчивается самая сложная подземная часть работы. "Чтобы фабрика выдержала забайкальские морозы и сейсмические толчки, на участках строительства корпуса крупного дробления, склада крупнодробленой руды и главного корпуса установили 1986 буронабивных свай", - сказано в сообщении.
"Норникель" планирует запустить золотоизвлекательную фабрику в Забайкальском дивизионе в конце 2027 года – начале 2028 года, рассказал в январе первый вице-президент – операционный директор компании Евгений Федоров.
В октябре генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин рассказал РИА Новости, что через два года на Быстринском месторождении может состояться запуск первой золотоизвлекательной фабрики.
Быстринский ГОК добывает и перерабатывает руду Быстринского полиметаллического месторождения открытым способом и производит медный, железорудный и золотосодержащий концентраты. Группа "Норильский никель" владеет 50,01% ООО "ГРК "Быстринское", "Интеррос" - 36,66%, компании United Resources Ltd. принадлежит 13,33%.
 
ПромышленностьГМК Норильский никельНорникельИнтеррос
 
 
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