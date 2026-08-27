https://1prime.ru/20260827/novatek-872724046.html
TotalEnergies завершила передачу 10% в "Арктик СПГ 2" структуре "Новатэка"
TotalEnergies завершила передачу 10% в "Арктик СПГ 2" структуре "Новатэка" - 27.08.2026, ПРАЙМ
TotalEnergies завершила передачу 10% в "Арктик СПГ 2" структуре "Новатэка"
TotalEnergies завершила передачу своей доли в 10% в "Арктик СПГ" 2 структуре "Новатэка" - ООО "Нордлайн", сообщила эта французская компания. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T11:18+0300
2026-08-27T11:18+0300
2026-08-27T11:18+0300
газ
новатэк
totalenergies
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. TotalEnergies завершила передачу своей доли в 10% в "Арктик СПГ" 2 структуре "Новатэка" - ООО "Нордлайн", сообщила эта французская компания. "Компания TotalEnergies подтверждает, что передача 10% акций "Арктик СПГ 2" компании "Нордлайн" (дочерняя компания "Новатэк") завершена. Таким образом, TotalEnergies больше не является акционером "Арктик СПГ 2", - говорится в сообщении.
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газ, новатэк, totalenergies
Газ, Новатэк, TotalEnergies
TotalEnergies завершила передачу 10% в "Арктик СПГ 2" структуре "Новатэка"
TotalEnergies завершила передачу 10% в "Арктик СПГ 2" компании "Нордлайн"
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. TotalEnergies завершила передачу своей доли в 10% в "Арктик СПГ" 2 структуре "Новатэка" - ООО "Нордлайн", сообщила эта французская компания.
"Компания TotalEnergies подтверждает, что передача 10% акций "Арктик СПГ 2" компании "Нордлайн" (дочерняя компания "Новатэк") завершена. Таким образом, TotalEnergies больше не является акционером "Арктик СПГ 2", - говорится в сообщении.