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В Великом Новгороде пройдет чемпионат высоких технологий

В Великом Новгороде пройдет чемпионат высоких технологий - 27.08.2026, ПРАЙМ

В Великом Новгороде пройдет чемпионат высоких технологий

Представители 30 иностранных государств и всех субъектов России примут участие в чемпионате высоких технологий, который пройдет в сентябре в Великом Новгороде и | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T16:16+0300

2026-08-27T16:16+0300

2026-08-27T16:16+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Представители 30 иностранных государств и всех субъектов России примут участие в чемпионате высоких технологий, который пройдет в сентябре в Великом Новгороде и будет впервые посвящен транспортной отрасли, сообщил Минтранс России. "С 14 по 18 сентября они в четвертый раз пройдут в Великом Новгороде по поручению президента России Владимира Путина. В этом году финал чемпионата высоких технологий будет впервые посвящен одной отрасли – транспортной", - говорится в сообщении Минтранса РФ. "Соревнования пройдут по 20 компетенциям, разработанным совместно с министерством транспорта, и соберут более 15 тысяч участников из 89 субъектов Российской Федерации и 30 зарубежных стран", - добавляется там. Правительство Новгородской области, Минтранс России, РЖД и Российский университет транспорта в рамках ПМЭФ подписали соглашения о взаимодействии в рамках подготовки и проведения финала чемпионата высоких технологий. "Перед отраслью стоят масштабные задачи по достижению технологического суверенитета, внедрению беспилотных систем, автоматизации и цифровизации. Решить их без талантливых специалистов, способных работать на мировом уровне в логике технологий будущего, просто невозможно", – процитированы в сообщении слова министра транспорта России Андрея Никитина. "Чемпионат высоких технологий выступает ключевой кузницей именно таких кадров", - добавил министр. В этот раз конкурсантам предстоит решать задачи, связанные с применением современных технологий в транспортной сфере. Соревновательные компетенции сформированы с учетом задач национальных проектов "Эффективная транспортная система", "Инфраструктура для жизни" и "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Соревнования проводятся в трех зачетах: основном, индустриальном и международном. Бороться за победу в основном зачете будут 150 конкурсантов – учащиеся колледжей и техникумов. 27 команд примут участие в индустриальном зачете – это молодые специалисты компаний реального сектора экономики РФ в возрасте от 22 до 35 лет. Международный зачет предусмотрен для конкурсантов из дружественных стран – как студентов, так и действующих специалистов. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России и включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

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бизнес, россия, новгородская область, владимир путин, ржд