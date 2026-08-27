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НСПК внедрила единый визуальный стиль универсального QR-кода

НСПК внедрила единый визуальный стиль универсального QR-кода - 27.08.2026, ПРАЙМ

НСПК внедрила единый визуальный стиль универсального QR-кода

Национальная система платежных карт (НСПК) разработала и внедрила единый визуальный стиль универсального QR-кода, сообщает ее пресс-служба. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T11:49+0300

2026-08-27T11:49+0300

2026-08-27T11:53+0300

технологии

россия

нспк

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) разработала и внедрила единый визуальный стиль универсального QR-кода, сообщает ее пресс-служба. "Национальная система платежных карт (НСПК) разработала и внедрила единый визуальный стиль универсального QR-кода. Теперь платежные QR-коды, размещаемые на различных носителях в кассовых зонах магазинов, кафе, пунктов выдачи и других торгово-сервисных предприятий, а также в интернет-магазинах, будут иметь единое визуальное обозначение технологии", - говорится в сообщении. Узнаваемый знак позволит покупателю с первого взгляда определить универсальный QR-код. Единое обозначение появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, поясняют там. При этом отмечается, что необходимые изменения банки реализуют без дополнительных действий со стороны бизнеса. "За универсальным QR-кодом стоит сложная технологическая инфраструктура, но для человека результат должен быть максимально простым и понятным. Единый визуальный знак помогает сформировать привычный ориентир: покупатель видит его и понимает, что перед ним универсальный способ оплаты", — отметила директор департамента маркетинга и коммуникаций НСПК Лидия Каширина. Изменения коснутся и платежных табличек, которые ранее использовались для оплаты через Систему быстрых платежей. Это пластиковые таблички с QR-кодом или меткой NFC для приема платежей в магазинах, поясняют в сообщении. Сейчас такие таблички уже могут работать с универсальным QR-кодом, однако их внешний вид может оставаться прежним. Поэтому в переходный период в магазинах будут встречаться и таблички старого дизайна, и новые — с обозначением универсального QR-кода. Использовать старые таблички можно будет до июля, поэтому предпринимателям не потребуется менять их одномоментно — обновление пройдет постепенно, напоминают в НСПК. "Универсальный QR-код объединяет доступные покупателю способы оплаты в одном решении. Благодаря этому торговой точке не требуется размещать несколько разных QR-кодов для различных платежных инструментов, а покупателю — выбирать нужный вариант еще до начала оплаты", - говорится в сообщении. С 1 сентября универсальный QR-код станет использоваться для оплаты товаров и услуг по всей России. Он придет на смену разнообразным QR-кодам и стандартизирует процесс проведения операций. При оплате по универсальному QR-коду покупателю доступны разные способы оплаты — Система быстрых платежей, платежный сервис банка, сервис рассрочки или цифровой рубль. Покупатель выбирает тот, который ему удобен, и подтверждает покупку. А все кэшбеки и бонусы, предназначенные по выбранной программе лояльности, при этом сохранятся. Оператором выступает НСПК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, нспк