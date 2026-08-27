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Nvidia ведет переговоры о покупке платформы машинного обучения за $13 млрд - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Nvidia ведет переговоры о покупке платформы машинного обучения за $13 млрд
Nvidia ведет переговоры о покупке платформы машинного обучения за $13 млрд - 27.08.2026, ПРАЙМ
Nvidia ведет переговоры о покупке платформы машинного обучения за $13 млрд
Разработчик графических процессоров Nvidia ведет переговоры о приобретении платформы машинного обучения Hugging Face за более чем 13 миллиардов долларов,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T11:33+0300
2026-08-27T11:33+0300
технологии
бизнес
калифорния
нью-йорк
nvidia
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia ведет переговоры о приобретении платформы машинного обучения Hugging Face за более чем 13 миллиардов долларов, сообщает издание Business Insider со ссылкой на неназванный источник. "Nvidia ведет переговоры о приобретении Hugging Face, популярной платформы с искусственным интеллектом для совместного использования и создания моделей с открытым исходным кодом, что может стать одной из крупнейших сделок гиганта-производителя чипов", - говорится в сообщении. В последние недели компании обсуждают покупку, в рамках которой Hugging Face может быть оценена более чем в 13 миллиардов долларов, согласно источнику, знакомому с информацией, передает издание. Nvidia и Hugging Face не ответили на запросы о комментариях, пишет Business Insider. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. Hugging Face - открытая платформа машинного обучения для хранения моделей нейросетей, датасетов и других связанных с искусственным интеллектов материалов. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, компания основана в 2016 году.
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технологии, бизнес, калифорния, нью-йорк, nvidia
Технологии, Бизнес, Калифорния, Нью-Йорк, Nvidia
11:33 27.08.2026
 
Nvidia ведет переговоры о покупке платформы машинного обучения за $13 млрд

Business Insider: Nvidia ведет переговоры о покупке платформы машинного обучения

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia ведет переговоры о приобретении платформы машинного обучения Hugging Face за более чем 13 миллиардов долларов, сообщает издание Business Insider со ссылкой на неназванный источник.
"Nvidia ведет переговоры о приобретении Hugging Face, популярной платформы с искусственным интеллектом для совместного использования и создания моделей с открытым исходным кодом, что может стать одной из крупнейших сделок гиганта-производителя чипов", - говорится в сообщении.
В последние недели компании обсуждают покупку, в рамках которой Hugging Face может быть оценена более чем в 13 миллиардов долларов, согласно источнику, знакомому с информацией, передает издание.
Nvidia и Hugging Face не ответили на запросы о комментариях, пишет Business Insider.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
Hugging Face - открытая платформа машинного обучения для хранения моделей нейросетей, датасетов и других связанных с искусственным интеллектов материалов. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, компания основана в 2016 году.
 
ТехнологииБизнесКалифорнияНью-ЙоркNvidia
 
 
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