https://1prime.ru/20260827/nvidia-872724347.html

Nvidia ведет переговоры о покупке платформы машинного обучения за $13 млрд

Nvidia ведет переговоры о покупке платформы машинного обучения за $13 млрд - 27.08.2026, ПРАЙМ

Nvidia ведет переговоры о покупке платформы машинного обучения за $13 млрд

Разработчик графических процессоров Nvidia ведет переговоры о приобретении платформы машинного обучения Hugging Face за более чем 13 миллиардов долларов,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T11:33+0300

2026-08-27T11:33+0300

2026-08-27T11:33+0300

технологии

бизнес

калифорния

нью-йорк

nvidia

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872724347.jpg?1787819634

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia ведет переговоры о приобретении платформы машинного обучения Hugging Face за более чем 13 миллиардов долларов, сообщает издание Business Insider со ссылкой на неназванный источник. "Nvidia ведет переговоры о приобретении Hugging Face, популярной платформы с искусственным интеллектом для совместного использования и создания моделей с открытым исходным кодом, что может стать одной из крупнейших сделок гиганта-производителя чипов", - говорится в сообщении. В последние недели компании обсуждают покупку, в рамках которой Hugging Face может быть оценена более чем в 13 миллиардов долларов, согласно источнику, знакомому с информацией, передает издание. Nvidia и Hugging Face не ответили на запросы о комментариях, пишет Business Insider. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. Hugging Face - открытая платформа машинного обучения для хранения моделей нейросетей, датасетов и других связанных с искусственным интеллектов материалов. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, компания основана в 2016 году.

калифорния

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, калифорния, нью-йорк, nvidia