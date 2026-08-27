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Ярославская область осенью примет закон о введении туристического налога
Ярославская область осенью примет закон о введении туристического налога - 27.08.2026, ПРАЙМ
Ярославская область осенью примет закон о введении туристического налога
Ярославская область осенью примет закон о введении туристического налога, он будет распространен на все муниципалитеты, сообщил РИА Новости губернатор региона... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T03:31+0300
2026-08-27T03:31+0300
2026-08-27T03:31+0300
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Ярославская область осенью примет закон о введении туристического налога, он будет распространен на все муниципалитеты, сообщил РИА Новости губернатор региона Михаил Евраев.
"Туристический налог будет введен в Ярославской области с 1 января 2027 года. Он будет регламентирован законом Ярославской области. Принятие решения о введении налога предполагается осенью", - сказал губернатор.
Евраев напомнил, что размер туристического налога определен федеральным законодательством – это 3% от стоимости гостиничного номера, но не менее ста рублей.
"Это местный налог, он будет поступать в муниципальные бюджеты. И расходоваться он будет на вопросы, связанные с развитием инфраструктуры", - подчеркнул губернатор.
Ранее на встрече с журналистами и блогерами Евраев сообщил, что в регионе планируется введение туристического налога со следующего года. Предполагается, что в общей сложности в 2027 году будет собрано 300 миллионов рублей.
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туризм, бизнес, ярославская область
Туризм, Бизнес, Ярославская область
Ярославская область осенью примет закон о введении туристического налога
Ярославская область осенью примет закон о введении туристического налога
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Ярославская область осенью примет закон о введении туристического налога, он будет распространен на все муниципалитеты, сообщил РИА Новости губернатор региона Михаил Евраев.
"Туристический налог будет введен в Ярославской области с 1 января 2027 года. Он будет регламентирован законом Ярославской области. Принятие решения о введении налога предполагается осенью", - сказал губернатор.
Евраев напомнил, что размер туристического налога определен федеральным законодательством – это 3% от стоимости гостиничного номера, но не менее ста рублей.
"Это местный налог, он будет поступать в муниципальные бюджеты. И расходоваться он будет на вопросы, связанные с развитием инфраструктуры", - подчеркнул губернатор.
Ранее на встрече с журналистами и блогерами Евраев сообщил, что в регионе планируется введение туристического налога со следующего года. Предполагается, что в общей сложности в 2027 году будет собрано 300 миллионов рублей.