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Ярославская область осенью примет закон о введении туристического налога

Ярославская область осенью примет закон о введении туристического налога - 27.08.2026, ПРАЙМ

Ярославская область осенью примет закон о введении туристического налога

Ярославская область осенью примет закон о введении туристического налога, он будет распространен на все муниципалитеты, сообщил РИА Новости губернатор региона... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T03:31+0300

2026-08-27T03:31+0300

2026-08-27T03:31+0300

туризм

бизнес

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Ярославская область осенью примет закон о введении туристического налога, он будет распространен на все муниципалитеты, сообщил РИА Новости губернатор региона Михаил Евраев. "Туристический налог будет введен в Ярославской области с 1 января 2027 года. Он будет регламентирован законом Ярославской области. Принятие решения о введении налога предполагается осенью", - сказал губернатор. Евраев напомнил, что размер туристического налога определен федеральным законодательством – это 3% от стоимости гостиничного номера, но не менее ста рублей. "Это местный налог, он будет поступать в муниципальные бюджеты. И расходоваться он будет на вопросы, связанные с развитием инфраструктуры", - подчеркнул губернатор. Ранее на встрече с журналистами и блогерами Евраев сообщил, что в регионе планируется введение туристического налога со следующего года. Предполагается, что в общей сложности в 2027 году будет собрано 300 миллионов рублей.

ярославская область

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туризм, бизнес, ярославская область