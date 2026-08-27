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Долговой бум ИИ проверяет инвесторов на терпимость - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Долговой бум ИИ проверяет инвесторов на терпимость
Долговой бум ИИ проверяет инвесторов на терпимость - 27.08.2026, ПРАЙМ
Долговой бум ИИ проверяет инвесторов на терпимость
Рекордные заимствования технологических гигантов для развития искусственного интеллекта проверяют на прочность рынок облигаций, заявил глава европейского... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:47+0300
2026-08-27T13:47+0300
рынок
сша
jpmorgan chase
alphabet
oracle
европа
финансы
bloomberg
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Рекордные заимствования технологических гигантов для развития искусственного интеллекта проверяют на прочность рынок облигаций, заявил глава европейского инвестиционного уровня финансирования JPMorgan Chase Маттиас Решке в интервью Bloomberg TV. По его словам, рост ценовых премий является явным сигналом."Мы продолжим тестировать, на каких уровнях цен инвесторы смогут участвовать в этих сделках. Мы не сомневаемся, что сможем его определить, всё зависит от цены", — сказал Решке.Облигации, продаваемые гиперскейлерами Meta*, Alphabet, Oracle, Microsoft, Amazon, торгуются примерно на 55 базисных пунктов выше кредитного спреда по долгам других компаний в США. Решке назвал это "существенной премией".В этом году гиперскейлеры привлекли более 220 миллиардов долларов в семи различных валютах, по данным Bloomberg. На многих небольших рынках эти компании стали крупнейшими нефинансовыми заемщиками после одной сделки.Решке ожидает, что часть поставок ИИ-облигаций попадёт в Европу, и видит активность в смежных секторах, таких как коммунальные предприятия, обеспечивающие энергией дата-центры. Он также отметил, что JPMorgan входит в число банков, которые провели большинство таких сделок в европейских валютах.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
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40
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рынок, сша, jpmorgan chase, alphabet, oracle, европа, финансы, bloomberg
Рынок, США, JPMorgan Chase, Alphabet, Oracle, ЕВРОПА, Финансы, Bloomberg
13:47 27.08.2026
 
Долговой бум ИИ проверяет инвесторов на терпимость

JPMorgan: облигации Meta, Alphabet, Oracle и Amazon стоят дороже корпоративных долгов

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Рекордные заимствования технологических гигантов для развития искусственного интеллекта проверяют на прочность рынок облигаций, заявил глава европейского инвестиционного уровня финансирования JPMorgan Chase Маттиас Решке в интервью Bloomberg TV. По его словам, рост ценовых премий является явным сигналом.
"Мы продолжим тестировать, на каких уровнях цен инвесторы смогут участвовать в этих сделках. Мы не сомневаемся, что сможем его определить, всё зависит от цены", — сказал Решке.
Облигации, продаваемые гиперскейлерами Meta*, Alphabet, Oracle, Microsoft, Amazon, торгуются примерно на 55 базисных пунктов выше кредитного спреда по долгам других компаний в США. Решке назвал это "существенной премией".
В этом году гиперскейлеры привлекли более 220 миллиардов долларов в семи различных валютах, по данным Bloomberg. На многих небольших рынках эти компании стали крупнейшими нефинансовыми заемщиками после одной сделки.
Решке ожидает, что часть поставок ИИ-облигаций попадёт в Европу, и видит активность в смежных секторах, таких как коммунальные предприятия, обеспечивающие энергией дата-центры. Он также отметил, что JPMorgan входит в число банков, которые провели большинство таких сделок в европейских валютах.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
 
РынокСШАJPMorgan ChaseAlphabetOracleЕВРОПАФинансыBloomberg
 
 
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