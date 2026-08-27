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Глава OpenAI возглавил топ-100 самых влиятельных людей в области ИИ - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Глава OpenAI возглавил топ-100 самых влиятельных людей в области ИИ
Глава OpenAI возглавил топ-100 самых влиятельных людей в области ИИ - 27.08.2026, ПРАЙМ
Глава OpenAI возглавил топ-100 самых влиятельных людей в области ИИ
Руководство американской компании OpenAI, которая разработала чат-бот ChatGPT, в том числе ее гендиректор Сэм Альтман, возглавило топ-100 самых влиятельных... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:55+0300
2026-08-27T17:55+0300
технологии
мировая экономика
джефф безос
openai
spacex
amazon
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Руководство американской компании OpenAI, которая разработала чат-бот ChatGPT, в том числе ее гендиректор Сэм Альтман, возглавило топ-100 самых влиятельных людей в области искусственного интеллекта (ИИ) в категории "Лидеры" в 2026 году по версии журнала Time. Первое место Альтман разделил с президентом компании Грегом Брокманом и главным директором по исследованиями в OpenAI Марком Ченом (Mark Chen). Глава SpaceX Илон Маск занял вторую сточку рейтинга в данной категории. На третьем месте расположился глава компании-разработчика ИИ Anthropic Дарио Амодей со своей сестрой Даниэлой. Замкнул десятку лидеров основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, а на 13-м месте расположился глава технологической компании Oracle Ларри Эллисон. В категорию рейтинга "Инноваторы" вошел голливудский актер Бен Аффлек, а в рубрике "Инфлюэнсеры" позиции заняли сенатор Берни Сандерс, киноактриса Пэрис Хилтон, а также американская правозащитница и эко-активистка Эрин Брокович. Журнал Time запустил рубрику "Time100 AI" в 2023 году для определения самых влиятельных лидеров в области искусственного интеллекта. Издание также включает в рейтинг общественных деятелей и известных людей, мнение которых может оказать заметное влияние на восприятие ИИ обществом. Журнал активно развивает проект, чтобы занять лидирующие позиции среди изданий в сфере освящения влияния ИИ на окружающий мир.
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192
40
192
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192
40
192
40
технологии, мировая экономика, джефф безос, openai, spacex, amazon
Технологии, Мировая экономика, Джефф Безос, OpenAI, SpaceX, Amazon
17:55 27.08.2026
 
Глава OpenAI возглавил топ-100 самых влиятельных людей в области ИИ

Глава OpenAI Сэм Альтман возглавил топ-100 самых влиятельных людей в области ИИ

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Руководство американской компании OpenAI, которая разработала чат-бот ChatGPT, в том числе ее гендиректор Сэм Альтман, возглавило топ-100 самых влиятельных людей в области искусственного интеллекта (ИИ) в категории "Лидеры" в 2026 году по версии журнала Time.
Первое место Альтман разделил с президентом компании Грегом Брокманом и главным директором по исследованиями в OpenAI Марком Ченом (Mark Chen).
Глава SpaceX Илон Маск занял вторую сточку рейтинга в данной категории. На третьем месте расположился глава компании-разработчика ИИ Anthropic Дарио Амодей со своей сестрой Даниэлой. Замкнул десятку лидеров основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, а на 13-м месте расположился глава технологической компании Oracle Ларри Эллисон.
В категорию рейтинга "Инноваторы" вошел голливудский актер Бен Аффлек, а в рубрике "Инфлюэнсеры" позиции заняли сенатор Берни Сандерс, киноактриса Пэрис Хилтон, а также американская правозащитница и эко-активистка Эрин Брокович.
Журнал Time запустил рубрику "Time100 AI" в 2023 году для определения самых влиятельных лидеров в области искусственного интеллекта. Издание также включает в рейтинг общественных деятелей и известных людей, мнение которых может оказать заметное влияние на восприятие ИИ обществом. Журнал активно развивает проект, чтобы занять лидирующие позиции среди изданий в сфере освящения влияния ИИ на окружающий мир.
 
ТехнологииМировая экономикаДжефф БезосOpenAISpaceXAmazon
 
 
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