https://1prime.ru/20260827/opros-872719374.html

Опрос: 82% родителей школьников одобряют запрет на использование телефонов

Опрос: 82% родителей школьников одобряют запрет на использование телефонов - 27.08.2026, ПРАЙМ

Опрос: 82% родителей школьников одобряют запрет на использование телефонов

Большинство родителей школьников (82%) одобряют запрет на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах, показало исследование SuperJob для РИА | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T08:46+0300

2026-08-27T08:46+0300

2026-08-27T08:53+0300

технологии

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872719374.jpg?1787810013

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Большинство родителей школьников (82%) одобряют запрет на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Выяснилось, что 82% родителей школьников одобряют запрет министерства просвещения на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах", - показал опрос 1600 респондентов. Сторонников среди отцов больше, чем среди матерей (87 и 78% соответственно). А родители в возрасте до 40 лет поддерживают инициативу реже (76%), чем те, кто старше (85%). Среди обладателей высшего образования за запрет выступают 83%, среди имеющих среднее специальное - 77%. Среди учителей уровень поддержки запрета составляет 86%. По их мнению, телефон отвлекает ученика от усвоения материала в ходе урока и может служить поводом для конфликтной ситуации с одноклассниками. Против жестких мер - лишь 8%. При этом педагоги старше 40 лет настроены немного категоричнее (за запрет - 87%), чем их более молодые коллеги (83%).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество