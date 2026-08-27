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Опрос: 82% родителей школьников одобряют запрет на использование телефонов - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Опрос: 82% родителей школьников одобряют запрет на использование телефонов
Опрос: 82% родителей школьников одобряют запрет на использование телефонов - 27.08.2026, ПРАЙМ
Опрос: 82% родителей школьников одобряют запрет на использование телефонов
Большинство родителей школьников (82%) одобряют запрет на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах, показало исследование SuperJob для РИА | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T08:46+0300
2026-08-27T08:53+0300
технологии
общество
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Большинство родителей школьников (82%) одобряют запрет на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Выяснилось, что 82% родителей школьников одобряют запрет министерства просвещения на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах", - показал опрос 1600 респондентов. Сторонников среди отцов больше, чем среди матерей (87 и 78% соответственно). А родители в возрасте до 40 лет поддерживают инициативу реже (76%), чем те, кто старше (85%). Среди обладателей высшего образования за запрет выступают 83%, среди имеющих среднее специальное - 77%. Среди учителей уровень поддержки запрета составляет 86%. По их мнению, телефон отвлекает ученика от усвоения материала в ходе урока и может служить поводом для конфликтной ситуации с одноклассниками. Против жестких мер - лишь 8%. При этом педагоги старше 40 лет настроены немного категоричнее (за запрет - 87%), чем их более молодые коллеги (83%).
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
технологии, общество
Технологии, Общество
08:46 27.08.2026 (обновлено: 08:53 27.08.2026)
 
Опрос: 82% родителей школьников одобряют запрет на использование телефонов

SuperJob: 82% родителей школьников одобряют запрет на использование телефонов на уроках

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Большинство родителей школьников (82%) одобряют запрет на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Выяснилось, что 82% родителей школьников одобряют запрет министерства просвещения на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах", - показал опрос 1600 респондентов.
Сторонников среди отцов больше, чем среди матерей (87 и 78% соответственно). А родители в возрасте до 40 лет поддерживают инициативу реже (76%), чем те, кто старше (85%). Среди обладателей высшего образования за запрет выступают 83%, среди имеющих среднее специальное - 77%.
Среди учителей уровень поддержки запрета составляет 86%. По их мнению, телефон отвлекает ученика от усвоения материала в ходе урока и может служить поводом для конфликтной ситуации с одноклассниками.
Против жестких мер - лишь 8%. При этом педагоги старше 40 лет настроены немного категоричнее (за запрет - 87%), чем их более молодые коллеги (83%).
 
ТехнологииОбщество
 
 
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