https://1prime.ru/20260827/opros-872719374.html
Опрос: 82% родителей школьников одобряют запрет на использование телефонов
Опрос: 82% родителей школьников одобряют запрет на использование телефонов - 27.08.2026, ПРАЙМ
Опрос: 82% родителей школьников одобряют запрет на использование телефонов
Большинство родителей школьников (82%) одобряют запрет на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах, показало исследование SuperJob для РИА | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T08:46+0300
2026-08-27T08:46+0300
2026-08-27T08:53+0300
технологии
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872719374.jpg?1787810013
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Большинство родителей школьников (82%) одобряют запрет на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Выяснилось, что 82% родителей школьников одобряют запрет министерства просвещения на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах", - показал опрос 1600 респондентов. Сторонников среди отцов больше, чем среди матерей (87 и 78% соответственно). А родители в возрасте до 40 лет поддерживают инициативу реже (76%), чем те, кто старше (85%). Среди обладателей высшего образования за запрет выступают 83%, среди имеющих среднее специальное - 77%. Среди учителей уровень поддержки запрета составляет 86%. По их мнению, телефон отвлекает ученика от усвоения материала в ходе урока и может служить поводом для конфликтной ситуации с одноклассниками. Против жестких мер - лишь 8%. При этом педагоги старше 40 лет настроены немного категоричнее (за запрет - 87%), чем их более молодые коллеги (83%).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество
Опрос: 82% родителей школьников одобряют запрет на использование телефонов
SuperJob: 82% родителей школьников одобряют запрет на использование телефонов на уроках
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Большинство родителей школьников (82%) одобряют запрет на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Выяснилось, что 82% родителей школьников одобряют запрет министерства просвещения на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах", - показал опрос 1600 респондентов.
Сторонников среди отцов больше, чем среди матерей (87 и 78% соответственно). А родители в возрасте до 40 лет поддерживают инициативу реже (76%), чем те, кто старше (85%). Среди обладателей высшего образования за запрет выступают 83%, среди имеющих среднее специальное - 77%.
Среди учителей уровень поддержки запрета составляет 86%. По их мнению, телефон отвлекает ученика от усвоения материала в ходе урока и может служить поводом для конфликтной ситуации с одноклассниками.
Против жестких мер - лишь 8%. При этом педагоги старше 40 лет настроены немного категоричнее (за запрет - 87%), чем их более молодые коллеги (83%).