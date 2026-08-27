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РСХН ограничил импорт овец и коз из Северной Македонии и Сербии из-за оспы
РСХН ограничил импорт овец и коз из Северной Македонии и Сербии из-за оспы - 27.08.2026, ПРАЙМ
РСХН ограничил импорт овец и коз из Северной Македонии и Сербии из-за оспы
Россельхознадзор с 25 августа ввел временные ограничения на импорт овец и коз из Северной Македонии и Сербии из-за ухудшения в странах обстановки с оспой этих... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T08:42+0300
2026-08-27T08:42+0300
2026-08-27T08:42+0300
сельское хозяйство
северная македония
сербия
россельхознадзор
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 25 августа ввел временные ограничения на импорт овец и коз из Северной Македонии и Сербии из-за ухудшения в странах обстановки с оспой этих животных, свидетельствует указание ведомства. "В связи с ухудшением на территории Северной Македонии эпизоотической обстановки по оспе овец и коз с 25 августа 2026 года вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из Северной Македонии следующей продукции: живые овцы и козы, а также восприимчивые к указанному заболеванию животные; продукция, полученная из мясосырья овец и коз; молоко и молочные продукты, корма животного происхождения и другое сырье и изделия, полученные от убоя овец и коз", - говорится в документе. Аналогичный запрет введен и на импорт из Сербии. Кроме того, теперь запрещено ввозить из этих стран в Россию бывшее в употреблении оборудование для содержания этих животных, убоя и их переработки. А также готовую продукцию от восприимчивых к этой болезни животных в заводской упаковке, перевозимую физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования. Транзит из Северной Македонии и Сербии этих животных по территории России также запрещен.
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сельское хозяйство, северная македония, сербия, россельхознадзор
Сельское хозяйство, СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ, СЕРБИЯ, Россельхознадзор
РСХН ограничил импорт овец и коз из Северной Македонии и Сербии из-за оспы
Россельхознадзор ограничил импорт овец и коз из Северной Македонии и Сербии из-за оспы
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 25 августа ввел временные ограничения на импорт овец и коз из Северной Македонии и Сербии из-за ухудшения в странах обстановки с оспой этих животных, свидетельствует указание ведомства.
"В связи с ухудшением на территории Северной Македонии
эпизоотической обстановки по оспе овец и коз с 25 августа 2026 года вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из Северной Македонии следующей продукции: живые овцы и козы, а также восприимчивые к указанному заболеванию животные; продукция, полученная из мясосырья овец и коз; молоко и молочные продукты, корма животного происхождения и другое сырье и изделия, полученные от убоя овец и коз", - говорится в документе.
Аналогичный запрет введен и на импорт из Сербии
.
Кроме того, теперь запрещено ввозить из этих стран в Россию бывшее в употреблении оборудование для содержания этих животных, убоя и их переработки. А также готовую продукцию от восприимчивых к этой болезни животных в заводской упаковке, перевозимую физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования.
Транзит из Северной Македонии и Сербии этих животных по территории России также запрещен.