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Счетная палата выявила более 5 миллиардов рублей неиспользованных дотаций - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Счетная палата выявила более 5 миллиардов рублей неиспользованных дотаций
Счетная палата выявила более 5 миллиардов рублей неиспользованных дотаций - 27.08.2026, ПРАЙМ
Счетная палата выявила более 5 миллиардов рублей неиспользованных дотаций
Счетная палата РФ выявила у регионов более 5 миллиардов рублей неиспользованных остатков дотаций по обеспечению сбалансированности бюджетов и в результате... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:25+0300
2026-08-27T16:32+0300
финансы
россия
счетная палата
минфин
минфин рф
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Счетная палата РФ выявила у регионов более 5 миллиардов рублей неиспользованных остатков дотаций по обеспечению сбалансированности бюджетов и в результате выполнения ее рекомендаций Минфин обеспечил их возврат, сообщает контрольное ведомство. "При проверке обоснованности планирования расходов федерального бюджета на 2026 год выяснилось, что у регионов образовались неиспользованные остатки дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности их бюджетов. Это означало, что средства не работали, тогда как могли быть направлены на другие приоритетные цели", - говорится в сообщении Счетной палаты в мессенджере "Макс". Счетная палата рекомендовала Минфину РФ проработать механизм возврата таких остатков либо их перераспределения, отмечается в сообщении. "Рекомендация выполнена: субъекты уже вернули в бюджет более 5 млрд рублей: 3,32 млрд рублей за 2025 год и еще 1,74 млрд рублей за истекший период 2026 года", - констатировали в Счетной палате. Помимо этого, Минфин дополнительно прорабатывает вопрос нормативно-правового закрепления механизма возврата таких остатков, чтобы исключить их накопление в будущем, добавили в Счетной палате.
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финансы, россия, счетная палата, минфин, минфин рф
Финансы, РОССИЯ, Счетная палата, Минфин, Минфин РФ
16:25 27.08.2026 (обновлено: 16:32 27.08.2026)
 
Счетная палата выявила более 5 миллиардов рублей неиспользованных дотаций

Счетная палата выявила у регионов более пяти миллиардов рублей неиспользованных дотаций

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Счетная палата РФ выявила у регионов более 5 миллиардов рублей неиспользованных остатков дотаций по обеспечению сбалансированности бюджетов и в результате выполнения ее рекомендаций Минфин обеспечил их возврат, сообщает контрольное ведомство.
"При проверке обоснованности планирования расходов федерального бюджета на 2026 год выяснилось, что у регионов образовались неиспользованные остатки дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности их бюджетов. Это означало, что средства не работали, тогда как могли быть направлены на другие приоритетные цели", - говорится в сообщении Счетной палаты в мессенджере "Макс".
Счетная палата рекомендовала Минфину РФ проработать механизм возврата таких остатков либо их перераспределения, отмечается в сообщении.
"Рекомендация выполнена: субъекты уже вернули в бюджет более 5 млрд рублей: 3,32 млрд рублей за 2025 год и еще 1,74 млрд рублей за истекший период 2026 года", - констатировали в Счетной палате.
Помимо этого, Минфин дополнительно прорабатывает вопрос нормативно-правового закрепления механизма возврата таких остатков, чтобы исключить их накопление в будущем, добавили в Счетной палате.
 
ФинансыРОССИЯСчетная палатаМинфинМинфин РФ
 
 
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