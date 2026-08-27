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В Госдуму внесли проект об индексации невыплаченных пенсий по решению суда

В Госдуму внесли проект об индексации невыплаченных пенсий по решению суда - 27.08.2026, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект об индексации невыплаченных пенсий по решению суда

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить особый порядок индексации сумм страховой пенсии, своевременно не выплаченных... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T23:00+0300

2026-08-27T23:00+0300

2026-08-27T23:00+0300

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госдума

конституционный суд

пенсия

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общество

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить особый порядок индексации сумм страховой пенсии, своевременно не выплаченных пенсионеру на основании судебного решения, документ доступен в думской электронной базе. В пояснительной записке к проекту отмечается, что мера разработана во исполнение постановления Конституционного суда. Уточняется, что действующая норма, предусмотренная Гражданским процессуальным кодексом, допускает неоднозначное толкование сроков индексации, что создает правовую неопределенность для получателей пенсий. Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон "О страховых пенсиях" новой статьей. Согласно документу, индексация присужденных сумм будет производиться судом с первого дня после завершения месяца, следующего за месяцем вступления судебного решения в законную силу. Условием при этом является отсутствие необходимости дополнительного установления фактов, которые не находятся в распоряжении пенсионного органа и не могут быть получены им через межведомственное взаимодействие. Предлагаемый подход, как указывает правительство, позволит защитить выплаты от финансовых потерь из-за инфляционных процессов и не потребует внесения изменений в ГПК и Бюджетный кодекс.

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россия, госдума, конституционный суд, пенсия, правительство рф, общество