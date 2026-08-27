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Россия будет защищать свои интересы при использовании замороженных активов - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Россия будет защищать свои интересы при использовании замороженных активов
Россия будет защищать свои интересы при использовании замороженных активов - 27.08.2026, ПРАЙМ
Россия будет защищать свои интересы при использовании замороженных активов
РФ будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов в случае попыток использовать замороженные на Западе активы России, сообщил... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T12:36+0300
2026-08-27T12:47+0300
россия
финансы
запад
швеция
нидерланды
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. РФ будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов в случае попыток использовать замороженные на Западе активы России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто такие решения принимал и реализовал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает инициативу Швеции, Нидерландов, Испании и Польши возобновить работу над использованием замороженных российских активов для поддержки Украины.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ряд стран Евросоюза планируют направить в четверг письмо в Еврокомиссию с просьбой возобновить усилия по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины на фоне опасений, что Киев столкнется с новым бюджетным кризисом.
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россия, финансы, запад, швеция, нидерланды, дмитрий песков
РОССИЯ, Финансы, ЗАПАД, ШВЕЦИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, Дмитрий Песков
12:36 27.08.2026 (обновлено: 12:47 27.08.2026)
 
Россия будет защищать свои интересы при использовании замороженных активов

Песков: РФ будет защищать свои интересы в случае попыток использовать замороженные активы

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. РФ будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов в случае попыток использовать замороженные на Западе активы России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто такие решения принимал и реализовал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает инициативу Швеции, Нидерландов, Испании и Польши возобновить работу над использованием замороженных российских активов для поддержки Украины.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ряд стран Евросоюза планируют направить в четверг письмо в Еврокомиссию с просьбой возобновить усилия по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины на фоне опасений, что Киев столкнется с новым бюджетным кризисом.
 
РОССИЯФинансыЗАПАДШВЕЦИЯНИДЕРЛАНДЫДмитрий Песков
 
 
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