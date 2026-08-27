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Россия будет защищать свои интересы при использовании замороженных активов

Россия будет защищать свои интересы при использовании замороженных активов - 27.08.2026, ПРАЙМ

Россия будет защищать свои интересы при использовании замороженных активов

РФ будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов в случае попыток использовать замороженные на Западе активы России, сообщил... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T12:36+0300

2026-08-27T12:36+0300

2026-08-27T12:47+0300

россия

финансы

запад

швеция

нидерланды

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. РФ будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов в случае попыток использовать замороженные на Западе активы России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто такие решения принимал и реализовал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает инициативу Швеции, Нидерландов, Испании и Польши возобновить работу над использованием замороженных российских активов для поддержки Украины.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ряд стран Евросоюза планируют направить в четверг письмо в Еврокомиссию с просьбой возобновить усилия по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины на фоне опасений, что Киев столкнется с новым бюджетным кризисом.

запад

швеция

нидерланды

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россия, финансы, запад, швеция, нидерланды, дмитрий песков