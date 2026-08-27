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Пезешкиан оценил последствия возобновления боевых действий США против Ирана - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Пезешкиан оценил последствия возобновления боевых действий США против Ирана
Пезешкиан оценил последствия возобновления боевых действий США против Ирана - 27.08.2026, ПРАЙМ
Пезешкиан оценил последствия возобновления боевых действий США против Ирана
Возобновление боевых действий США против Ирана нанесет вред всему миру, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с премьер-министром и главой МИД... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T20:58+0300
2026-08-27T20:58+0300
мировая экономика
иран
сша
катар
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 27 авг - ПРАЙМ. Возобновление боевых действий США против Ирана нанесет вред всему миру, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. "Война была навязана Ирану, ее продолжение причинит вред стране, региону и миру. Здравый смысл подсказывает, что необходимо возобновить выполнение меморандума (между Ираном и США о прекращении конфликта - ред.) и решить проблемы посредством диалога, а не войны, демонстрацией клыков и когтей", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба. Он также заявил, что Тегеран не стремится к увеличению масштабов конфликта и войне, и выразил уверенность, что Катар и Иран остаются друзьями. При этом Иран в ходе активной фазы конфликта с США наносил удары по американским базам в регионе, в том числе Катаре. В то же время секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в ходе встречи с премьером Катара в Тегеране заявил, что если США предпримут действия против Ирана, то "навлекут на свои военные и экономические интересы беду, которая войдет в историю", его слова приводит агентство Mehr. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
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мировая экономика, иран, сша, катар, масуд пезешкиан
Мировая экономика, ИРАН, США, КАТАР, Масуд Пезешкиан
20:58 27.08.2026
 
Пезешкиан оценил последствия возобновления боевых действий США против Ирана

Пезешкиан: возобновление боевых действий США против Ирана нанесет вред всему миру

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ТЕГЕРАН, 27 авг - ПРАЙМ. Возобновление боевых действий США против Ирана нанесет вред всему миру, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
"Война была навязана Ирану, ее продолжение причинит вред стране, региону и миру. Здравый смысл подсказывает, что необходимо возобновить выполнение меморандума (между Ираном и США о прекращении конфликта - ред.) и решить проблемы посредством диалога, а не войны, демонстрацией клыков и когтей", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.
Он также заявил, что Тегеран не стремится к увеличению масштабов конфликта и войне, и выразил уверенность, что Катар и Иран остаются друзьями. При этом Иран в ходе активной фазы конфликта с США наносил удары по американским базам в регионе, в том числе Катаре.
В то же время секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в ходе встречи с премьером Катара в Тегеране заявил, что если США предпримут действия против Ирана, то "навлекут на свои военные и экономические интересы беду, которая войдет в историю", его слова приводит агентство Mehr.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
 
Мировая экономикаИРАНСШАКАТАРМасуд Пезешкиан
 
 
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