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Польша увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 91%

Польша увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 91% - 27.08.2026, ПРАЙМ

Польша увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 91%

Польша к концу лета увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 91%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T19:00+0300

2026-08-27T19:00+0300

2026-08-27T19:00+0300

газ

польша

норвегия

baltic pipe

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ВАРШАВА, 27 авг - ПРАЙМ. Польша к концу лета увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 91%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. При этом ровно месяц назад наполнение польских газовых хранилищ составляло 83%. В четверг хранилища были заполнены уже на 91%, что составляет 33 663,8 ГВт.ч. За последние сутки в польские газовые хранилища было закачано газа на 134,2 ГВт.ч. При этом выкачки газа не производилось. На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна". В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии, и через терминал сжиженного газа на Балтике.

польша

норвегия

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газ, польша, норвегия, baltic pipe