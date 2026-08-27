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Польша увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 91%
Польша увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 91% - 27.08.2026, ПРАЙМ
Польша увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 91%
Польша к концу лета увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 91%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T19:00+0300
2026-08-27T19:00+0300
2026-08-27T19:00+0300
газ
польша
норвегия
baltic pipe
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ВАРШАВА, 27 авг - ПРАЙМ. Польша к концу лета увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 91%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. При этом ровно месяц назад наполнение польских газовых хранилищ составляло 83%. В четверг хранилища были заполнены уже на 91%, что составляет 33 663,8 ГВт.ч. За последние сутки в польские газовые хранилища было закачано газа на 134,2 ГВт.ч. При этом выкачки газа не производилось. На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна". В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии, и через терминал сжиженного газа на Балтике.
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газ, польша, норвегия, baltic pipe
Газ, ПОЛЬША, НОРВЕГИЯ, Baltic Pipe
Польша увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 91%
Gas Storage Poland: Польша увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 91%
ВАРШАВА, 27 авг - ПРАЙМ. Польша к концу лета увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 91%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland.
При этом ровно месяц назад наполнение польских газовых хранилищ составляло 83%.
В четверг хранилища были заполнены уже на 91%, что составляет 33 663,8 ГВт.ч.
За последние сутки в польские газовые хранилища было закачано газа на 134,2 ГВт.ч. При этом выкачки газа не производилось.
На территории Польши
имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна".
В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe
из Норвегии
, и через терминал сжиженного газа на Балтике.