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Пользователи Netflix пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи Netflix пожаловались на сбои в работе сервиса - 27.08.2026, ПРАЙМ

Пользователи Netflix пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи Netflix по всему миру жалуются на сбои в работе стримингового сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T22:34+0300

2026-08-27T22:34+0300

2026-08-27T22:34+0300

технологии

сша

бразилия

канада

netflix

downdetector

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Пользователи Netflix по всему миру жалуются на сбои в работе стримингового сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы начали поступать в районе 21.36 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из США - более 3 тысяч. Также о неполадках сообщили пользователи из Бразилии, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и ряда других стран. По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу вебсайта, соединение с сервером, а также на воспроизведение видео. В четверг Netflix опубликовала официальные официальные кадры из игры Grand Theft Auto (GTA) VI, релиз которой ожидается 19 ноября. Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, сша, бразилия, канада, netflix, downdetector