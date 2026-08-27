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Пользователи Netflix пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Netflix пожаловались на сбои в работе сервиса - 27.08.2026, ПРАЙМ
Пользователи Netflix пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Netflix по всему миру жалуются на сбои в работе стримингового сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T22:34+0300
2026-08-27T22:34+0300
2026-08-27T22:34+0300
технологии
сша
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netflix
downdetector
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Пользователи Netflix по всему миру жалуются на сбои в работе стримингового сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы начали поступать в районе 21.36 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из США - более 3 тысяч. Также о неполадках сообщили пользователи из Бразилии, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и ряда других стран.
По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу вебсайта, соединение с сервером, а также на воспроизведение видео.
В четверг Netflix опубликовала официальные официальные кадры из игры Grand Theft Auto (GTA) VI, релиз которой ожидается 19 ноября.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
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технологии, сша, бразилия, канада, netflix, downdetector
Технологии, США, БРАЗИЛИЯ, КАНАДА, Netflix, Downdetector
Пользователи Netflix пожаловались на сбои в работе сервиса
Downdetector: пользователи Netflix по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Пользователи Netflix по всему миру жалуются на сбои в работе стримингового сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы начали поступать в районе 21.36 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из США - более 3 тысяч. Также о неполадках сообщили пользователи из Бразилии, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и ряда других стран.
По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу вебсайта, соединение с сервером, а также на воспроизведение видео.
В четверг Netflix опубликовала официальные официальные кадры из игры Grand Theft Auto (GTA) VI, релиз которой ожидается 19 ноября.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.